De local Newell's se atreve más, no demasiado, pero lo suficiente para imponerse. Ya lo demostró en varios partidos, que si se anima saca mayores réditos. Y anoche lo hizo hasta con un equipo alternativo. Claro, también hay que tener en cuenta que el rival fue muy livianito. Sin embargo, lo que interesa es sumar las victorias que la Lepra no consigue afuera. Por eso vale mucho que anoche le ganara 2-0 a Argentinos Juniors, un rival directo de esos que pelean por sumar para el promedio, al que ayer dejó abajo en la tabla que preocupa.



El equipo suplente fue tomando coraje de a poco y cuando se atrevió notó que podía marcar la diferencia. Y en una pelota bien jugada, y mejor resuelta, encontró el 1 a 0 en un buen momento. Cuando el reloj marcaba el minuto 21 apareció el Espectro del Gol: el paraguayo Oviedo pegó su primer grito con la rojinegra tras una gran definición cuando recibió de Figueroa en la puerta del área, la acomodó de cabeza y le metió el derechazo preciso que se metió junto al palo derecho.





No estaba mal que empezara ganando la Lepra. Una cuestión clave, porque lo que le cuesta a este Newell's es dar vuelta un resultado, no defenderlo, y más jugando en el Coloso. Y a la ventaja debía defenderla. Algo que no es más fácil. Sobre todo ante un equipo livianito como Argentinos, que pese a sacudir el travesaño del arco de Temperini (38') aprovechó poco que el dueño de casa jugara con el equipo alternativo.





En ese primer tiempo que le dio tranquilidad al rojinegro también pudo haber diferencia de dos, porque en la jugada anterior al susto Alzugaray la cruzó muy bien desde la derecha y la pelota apenas salió junto a la base del palo, tras una buena habilitación de Oviedo. Y cinco minutos antes el delantero paraguayo estuvo cerca tras una contra iniciada por Torres después que Paredes se tirara al piso para tapar una pelota en el área con la espalda.





El 2-0 se demoró demasiado. Al punto que llegó a los 83' y recién ahí tranquilizó a todos en el Parque. Fue cuando Fydriszewski convirtió un gol bien de 9, empujando la pelota al fondo del arco tras la única buena asistencia de Torres. También rehabilitándose de la muy mala definición de los 70' cuando quedó mano a mano con el arquero Chaves (muy buen pase de Figueroa).





Ese debió ser el segundo, o el del mismo Negro Figueroa que falló a los 59' desde el semicírculo. O varias jugadas que Newell's fue encontrando a medida que se desesperaba la visita, aunque Torres también erró en dos seguidas (76' y 77') y en otras dos anuladas por offside que en la cancha no se vieron y que en las repeticiones hasta dejaron dudas: gol anulado a Callegari a los 78' (bien definido) y una buena habilitación de Cacciabue a Figueroa (80').





Una muestra de que Newell's ganó bien. Que mereció los tres puntos muy importantes para el promedio, que es la otra gran pelea rojinegra.