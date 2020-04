El Aleti llora a Antic

Doblete. Radomir Antic logró la liga y la Copa del Rey en 1996. En el plantel estaba el ex rojinegro Leo Biagini (izquierda).

El serbio Radomir Antic, tecnico que logró la liga y la Copa del Rey en la temporada 1995-96 con Atlético de Madrid, falleció ayer a los 71 años, según informó la institución colchonera a raíz de una grave enfermedad.

El entrenador, quien además fue el único en dirigir a los grandes de España, léase el mencionado Aleti más Real Madrid y Barcelona, tuvo una particular ligazón con estas tierras. Es que en la gran campaña que coronó al club rojiblanco con un doblete histórico, el serbio contaba en su plantel con el rosarino ex Newell’s Leonardo Biagini y el hoy técnico del club madrileño Diego “Cholo” Simeone. “Hoy es un día triste para la familia rojiblanca. El Atlético de Madrid se encuentra de luto por el fallecimiento de nuestro ex entrenador Radomir Antic”, expresó el club colchonero en sus redes sociales.

“Antic es una de las figuras míticas que han ocupado nuestro banquillo, dirigiendo a nuestro equipo en 189 partidos oficiales a lo largo de cinco temporadas”, añadió la institución.

“Con la marcha de Antic, la familia atlética pierde a otro de los símbolos que lo dieron todo por este club dentro y fuera del terreno de juego”, reza el comunicado.

El Atlético resaltó que Antic imprimió un estilo de juego “compacto, vertiginoso y de contragolpe, en el que primaba el juego al primer toque”. Más de la mitad de los goles del equipo esa primera temporada fueron anotadas en jugadas de pelota detenida, otro recurso que fue clave para el éxito de su equipo. El Atlético empezó esa temporada con una racha de 12 partidos seguidos sin perder, por entonces un récord del club.

Antic llegó al club en la temporada 95-96 junto con el delantero rosarino Leo Biagini, quien fue vendido por Newell’s luego de brillar en el Mundial Sub 20 de Qatar, en el que la selección argentina se consagró campeona de la mano del técnico José Pekerman.

El Cholo Simeone estaba en el club desde la temporada anterior y ya había comenzado su romance con la hinchada rojiblanca, vínculo que aún perdura, ya que es el entrenador de la institución desde hace 9 años. “Se nos ha ido una gran persona y uno de los artífices de la magnífica época dorada que vivió el Atlético de Madrid”, escribió por su parte Enrique Cerezo, presidente de la institución.

El serbio inició su carrera como DT en el Partizán de Belgrado, mientras que en el fútbol español también dirigió a Real Zaragoza, Real Madrid, Oviedo, Barcelona y Celta de Vigo.

Antic fue el único entrenador de la historia que dirigió a los tres clubes más importantes de la liga de España: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Antic dirigió al Real Mdrid entre marzo de 1991 y enero de 1992, relevando a Alfredo Di Stéfano en el banquillo. Su etapa en el Barcelona fue en 2003, tomando las riendas tras el despido de Louis van Gaal.

“Rado”, como lo llamaban, además condujo a la selección de Serbia entre 2008 y 2010.