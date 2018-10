Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, reveló que el "10" podría tener hijos nacidos en Cuba. El letrado fue entrevistado por Carolina Ardohain en el progarma "Pampita íntima", que conduce por Net TV.

La charla transcurría sobre la vida del astro del fútbol mundial y cuando Pampita le preguntó sobre la posibilidad de que pudieran aparecer más hijos de Diego, Morla no anduvo con vueltas: "Yo le tengo miedo a Cuba", respondió. "¿Algún cubano?", repreguntó la conductora. "Ojalá sea uno...", respondió Morla, aunque admitió que aún no se sabe nada en firme al respecto.

Pampita volvió a preguntar sobre la posibilidad de que nuevamente hubiera tenido algún otro hijo en Italia. Y el abogado volvió a ser claro: "No, en Italia no. Acordate de Cuba...". La conductora quiso ir hasta la médula y le preguntó el porqué de sus sospechas. "Y, no sé... (Diego) estuvo mucho tiempo (en Cuba)...". "¿No tenía pareja en ese momento?", planteó la conductora. "No, estaba soltero. Se portó mal...", dijo el abogado.

Pero al notar tanta insistencia de su entrevistado, Pampita le preguntó si tená alguna sospecha firme. "No, no", se atajó, pero siguió relatando: "En Cuba, yo tengo muchos amigos que se ríen y dicen 'los hijos de Diego'. Va a ser un tema complicado...", añadió.

Morla también reveló que Maradona podría tener más de un hijo en el país caribeño y agregó que "van a ser muchos los Maradona, aunque haya gente que no quiera, van a ser muchos...".

A Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana y Diego Fernando podrían agregarse más herederos. La historia continuará...