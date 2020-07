El 9 de Central se mantiene en espera

En el aire. Marco Ruben le puso intriga a su futuro pero en Central optaron por no tomar decisiones apresuradas.

La indefinición de Marco Ruben sobre su continuidad puso a Central en un momento de cierta alerta en medio de un contexto en el que las certidumbres respecto a la vuelta del fútbol brillan por su ausencia. Es que, justamente, el centrodelantero y máximo referente del equipo canalla (legalmente hoy dejó de pertenecer al club de Arroyito) dejó pendiente su decisión a lo que pase con el retorno de la actividad. ¿Qué tipo se escenario quedó planteado? La chance concreta de salir en busca de un atacante en caso de que Ruben decida ponerle punto final a su carrera, pero por ahora todo queda igual. La comisión directiva no tiene pensado salir a la caza de un atacante para que el plantel cuente, al menos por ahora, con un jugador en ese puesto. Se aguardará la respuesta final de Ruben y de ser necesario los pocos partidos que jueguen este año, si es que se juega, el Kily González se las arreglaría con los futbolistas con los que hoy cuenta. Hasta el lunes a la noche se barajó la chance de volver a entablar algún tipo de negociación con Claudio Riaño o Sebastián Ribas, pero ayer se decidió al menos postergar ese plan.

Para la dirigencia de Central y también para el cuerpo técnico que conduce el Kily González hubiera resultado mucho más sencillo que Marco Ruben confirmara ya mismo su continuidad. De esa forma nadie se hubiera visto en la necesidad de manejar alternativas o alterar planes. Esa indefinición del delantero tampoco es que haya roto algún esquema ni obligado a reconsiderar los pilares de un proyecto futbolístico, pero sí le introdujo una cuota de intriga.

Kily2.JPG El Kily González aguardará por lo que pase este año y después decidirá. Francisco Guillén / La Capital

Ayer hubo una reunión de la cúpula dirigencial, al menos de los integrantes que manejan el fútbol, junto al secretario deportivo Raúl Gordillo y la decisión que se tomó es no dar pasos apresurados y mucho menos alocados. Se irá viendo el panorama de lo que ocurra con la posible vuelta del fútbol y se actuará sobre la marcha.

“Central puede salir libremente a buscar un número 9”, sentenció Andrés Miranda, representante de Ruben, cuando dio a conocer la decisión que su representado había adoptado. Eso fue lo que hizo pensar a los dirigentes que rápidamente debían conseguir otro delantero, pero después de una larga charla con el Kily González se optó por esperar.

Hasta ayer se hablaba de una posibilidad de charla con Riaño o con Ribas (a ambos ayer se les terminó el contrato y el club ya les había avisado hace un par de semanas que no iban a continuar), pero todo parece indicar que eso no sucederá. No se descarta que eso pueda ocurrir en un futuro cercano, pero parece poco probable. Es más, cuando se barajó la chance de intentar retener a alguno de ellos, desde lo futbolístico Riaño fue quien mejor parado salió de acuerdo a la consideración del Kily. Incluso con el cordobés hubiese sido más sencillo negociar ya que quedó con el pase en su poder, a diferencia de lo que ocurre con Ribas, por quien habría que volver a entablar una negociación con Lanús.

Más allá de eso, la idea del cuerpo técnico y a la que se plegó la dirigencia es tomarse las cosas con calma. Ayer se manejó con fuerza la posibilidad de que el retorno de los entrenamientos sea en septiembre, por lo que la competencia oficial sería recién en noviembre. De suceder eso, habría pocas fechas para jugar en lo que resta del año y el Kily estaría dispuesto a amoldarse a lo que hay. No obstante, todavía está latente la chance de que Ruben diga “si” y que su estadía en Arroyito se prorrogue en el tiempo.

Marco2.jpg Ruben jugó los últimos seis meses en Central, tras su regreso de Atlético Paranaense. Gustavo De Los Ríos / La Capital

¿Con qué futbolistas contaría el Kily González en caso de que Marco Ruben se incline por la negativa? Hoy forman parte de la ofensiva Lucas Gamba, Federico Martínez y seguramente comenzarán a entrenar con la primera los delanteros de la reserva Ignacio Russo y Luca Martínez Dupuy. De todas formas la idea es no apurar el proceso de los más chicos, pero se sabe que al menos serán alternativas.

De la decisión final de Ruben dependerán muchas cosas, entre ellas la búsqueda o no de un delantero. En medio de esta determinación de ir trabajando y evaluando el día a día, en el peor escenario (con Marco afuera) sí se estaría en la obligación de apuntar otro jugador a fines de año. Hoy la incertidumbre sobre la vuelta del fútbol es igual o mayor a lo que sucederá con Ruben, aunque ambas cosas parecen ir de la mano. De lo que parece haber ciertas certezas ya es sobre que no se irá a la carga de manera rápida ni alocada por un jugador en ese puesto.