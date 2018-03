El 600 fue al ángulo

Leo acomodó la pelota, levantó la cabeza, miró otra vez para calcular distancia, potencia, efecto y, como si no tuviera barrera, la puso ahí, en el ángulo. Así de simple. Así hizo Messi su gol 600 como profesional. El 539 con la camiseta de Barcelona, el 28º a Atlético de Madrid, el del 1 a 0 con el que el conjunto culé prácticamente se aseguró el título de la liga española al distanciarse a 8 puntos con sólo 11 partidos por delante. Y más, siempre más del rosarino: sigue como artillero del torneo con 24 goles y con esa cifra igualó la línea de los que pelean por el Balón de Oro europeo, con el inglés Harry Kane (Tottenham) y el uruguayo Edinson Cavani (PSG).

No hay barrera que pueda detener a Messi. Y es literal en este caso, porque ayer pasó la pelota por arriba de los dos jugadores que más saltaron en la barrera. No fue por abajo de la barrera, como marcó hace 8 días frente a Girona, ni como también lo hizo en el partido del jueves pasado al también argentino Leandro Chichizola (ex River), en el empate 1-1 con Las Palmas, tres goles de tiro libre al hilo. El 4º gol en cotejos consecutivos porque también marcó frente a Chelsea por la Champions.

Además de ser 24 sus goles en la liga española en esta temporada 2017/2018, la Pulga acumula 4 en Champions (resta la revancha de 8º de final ante Chelsea, el 14 de marzo), 3 por Copa del Rey (aún debe jugar la final con Sevilla) y uno en la Supercopa de España.

Iban 26' de juego cuando Leo la colocó en el ángulo superior izquierdo de Jan Oblak, que llegó a tocar la pelota pero no pudo evitar la caída de su arco. Un tiro libre que parecía especial, el que tuvo a disposición por una falta que le cometió el ghanés Thomas Partey, a casi 25 metros del arco.

El gol 600, un número impresionante. El que se compone de los 61 en la selección argentina y los 539 con la blaugrana. No es casual que sea el máximo goleador de la historia de la liga y de Barcelona. Su mejor temporada fue la 2011/12, con 73 goles. Y lleva 9 campañas con un mínimo de 40 tantos.

Con este 1 a 0, Barcelona (que perdió a Andrés Iniesta por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha) sigue mandando en las posiciones, ahora con 69 unidades, con 8 de ventaja sobre el conjunto colchonero al que venció y tercero, a 15, está Real Madrid (el sábado venció 3-1 a Getafe). Y cuarto está Valencia con 53, por el 2-0 con el que ayer venció a Betis.

Tres goles de tiro libre al hilo lleva Leo con el de ayer, luego de marcar por abajo de la barrera ante Girona y otro frente a Las Palmas.