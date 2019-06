El 5 y un 9 para el lunes

Newell's esconde, pero trabaja en busca de los dos refuerzos que podrían llegar el primer día de julio. Y hoy habrá una reunión por Formica, con diferencias económicas pero el objetivo en común de renovar el vínculo

Esconder la llegada del 6 y traer a Gentiletti (ver aparte) le salió bien a la dirigencia leprosa. Y es una técnica que quiere repetir. No está mal si el resultado da positivo, como en ese caso. Por eso ayer se reiteró el método y sólo se dejó entrever que "el lunes, si las cosas marchan como pretendemos, tendremos la chance de presentar a dos de los otros tres refuerzos que pidió el técnico". Los puestos serían el de volante central (un 5 típico, de marca) y un centrodelantero (un 9 con características de goleador). Una tercera chance aparece para otro defensor, un número 2. En cambio, los directivos esperan no tener que salir a buscar un 10 para que a esa camiseta la siga luciendo Mauro Formica, que quiere quedarse, Newell's desea que lo haga, y hoy podrían acercarse los valores entre lo pretendido y lo ofrecido para que el Gato siga ganándose los aplausos de los hinchas antes de verlo con otra camiseta, como la de América de Cali, por ejemplo (tiene ofertas locales también).

El nombre de Federico Lértora es uno de los número 5 que están dentro de los pedidos por Frank Kudelka. Sin embargo, no sería el que podría cerrar en breve. No hay que descartarlo, aunque hoy la distancia es muy grande entre las pretensiones de Belgrano (dueño de su pase hasta 2021) de venderlo, y las de la Lepra, que a lo sumo se estirarían a un préstamo. La coincidencia mayor es que el mediocampista quiere salir del pirata cordobés para no jugar en la B Nacional y Newell's es una buena posibilidad porque al DT le cierran sus condiciones. Igual, existen varios clubes también interesados y la ronda de pases en el fútbol argentino recién comienza.

El pedido de un volante central marca que o Braian Rivero o Jerónimo Cacciabue deberían pelear por un puesto en lo que sería el doble cinco, obviamente si es que Kudelka dispone esa táctica. Algo que empezará a verse mañana en el primer amistoso ante Colón, a puertas cerradas en el Coloso.

En tanto, el puesto que casi todos los equipos siempre buscan es el de goleador y ahí estaría la mira para uno de los refuerzos que llegaría el lunes. Ya trascendió el nombre del goleador de Sarmiento, que se quedó a las puertas del ascenso en la B Nacional, categoría en la que marcó 10 tantos: Nicolás Orsini. Pero como en principio se trataría de otro "tapado", esta chance perdería fuerza. ¿Entonces quién? Será cuestión de anotar las posibilidades en un papel e ir tachando los que no correspondan.

Y que Newell's necesita un 9 es algo lógico porque Leal es delantero, pero no con características netas de goleador, porque Alexis Rodríguez marcó 4 tantos en sus pocos partidos en el último torneo pero no es el centrodelantero típico, y porque Fydriszewski aparece más como candidato a emigrar a préstamo que a quedarse a pelear un lugar.

El tema del 10 también preocupa porque a Formica se le vence el contrato el domingo. Si no hay acuerdo, Newell's tendría que salir a buscar un reemplazante de los kilates del Gato cuando la teoría marca que no tendría necesidad si la diferencia económica se soluciona y firman un nuevo vínculo. Hoy se reunirán el vicepresidente Cristian D'Amico con el hermano de uno de los ídolos leprosos, que es el representante, para acercar los números y tranquilizar a todos, incluso a Kudelka, que lo tiene en mente como titular.