El 10 quiere, también el DT: ¿jugará?

En duda. El rosarino sigue con una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha.

Leo quiere jugar siempre. El Zurdo lo había confirmado entre los once en conferencia de prensa. Sin embargo, a última hora en España, donde hoy jugará el segundo amistoso la selección argentina frente a los locales, volvió a estar en duda la presencia del rosarino. Es que la molestia en el isquiotibial y el aductor de la pierna derecha sigue en escena, habrá que esperar cómo responde en los movimientos en los que será probado hoy antes de las 21.30 de allá (inicio del partido), las 16.30 de la Argentina. Claro, no es lo mismo el equipo con o sin Messi, ante un rival más complicado de lo que fue Italia (victoria por 2-0). Tal vez por eso, Sampaoli parará un equipo que se aproxima mucho a lo que puede ser el titular de cara al Mundial.

La reaparición del capitán de la albiceleste sería clave para que el equipo juegue con el mayor potencial disponible (no estarán Di María y Agüero, lesionados) ante una España que presenta una gran complicación, por su invicto de 17 partidos (incluye eliminatorias) y nivel de jugadores.

En cuanto a la formación nacional, si Messi no es de la partida ingresaría Manuel Lanzini. Mientras que del equipo que le ganó a Italia repetirían Otamendi como central, los laterales Bustos y Tagliafico, el canalla Lo Celso en el medio, más el Pipita Higuaín buscando un gol que lo tranquilice.

Y entrarán Chiquito Romero en el arco, Marcos Rojo en el centro de la defensa, Mascherano en el medio junto a Banega (ingresó ante Italia y demostró su valor, más allá de marcar el 1-0 parcial) y Maximiliano Meza tendrá la chance de mostrarse de arranque.

Seguramente también aparecerán en el segundo tiempo varios futbolistas que aún deben ganarse un lugar en la lista definitiva de 23, que deberá ser anunciada oficialmente el 14 de mayo. Entre ellos, Lautaro Martínez y Cristian Pavón en la delantera, el volante xeneize Pablo Pérez, Ramiro Funes Mori en la defensa y el Patón Guzmán en el arco.





