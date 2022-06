Eintracht Frankfurt se comunicó con Newell's para notificar que no comprará a Nico Castro

"Nos dijo que no va a hacer uso del jugador porque no tuvo el aval de la mesa de fútbol", contó el presidente del club del parque, Ignacio Astore.

Nicolás Castro no se va, al menos a Eintracht Frankfurt de Alemania. La noticia es buena para el cuerpo técnico que encabeza Javier Sanguinetti, pero no tanto para Newell's que necesita concretar una transferencia. La venta del volante le caía perfecto a la dirigencia para equilibrar las cuentas y la determinación de los alemanes de no notificar a los leprosos de que no harán uso de la compra dejó un sinsabor importante. Tan es así que ahora en el Parque esperan el arribo de alguna otra oferta.