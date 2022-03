Echavarría justificó porqué no sacó otra amarilla a Luciano

"La falta del 3 de Newell's es de imprudencia solamente. No es temeraria, no es para amarilla ni cerca. Me sorprendió que me la hayan protestado porque fue una falta común de juego, sobre la banda ni cortó un ataque prometedor. En ningún momento, ni a mí ni a mis colaboradores, se nos ocurrió pensar que era de tarjeta amarilla", le explicó Echavarría a Ovación.

