El delantero del seleccionado argentino y de Juventus Paulo Dybala confirmó que tanto él como su novia Oriana Sabatini dieron positivo en el test de coronavirus. Ambos se encuentran en Turín en cuarentena por la pandemia del Covid-19 que paraliza al mundo. "Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana Sabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", escribió el ex atacante de Instituto en Twitter. Entre las muestras de apoyo que recibió Dybala al comunicar la noticia estuvo la cuenta oficial de su club Juventus, que le transmitió el mensaje: "Somos un equipo, Paulo", acompañado de un emoji de "fuerza". Otros que saludaron al jugador del seleccionado argentino fueron el defensor Gabriel Mercado (ex River Plate), el ex tenista Juan Mónaco, el brasileño Douglas Costa (compañero de plantel) y el defensor Ramiro Funes Mori de Villarreal. Italia es el país más afectados por la pandemia, con 53.578 afectados y el mayor número de muertes, unas 4.825, según cifras oficiales.