Dybala apoyó a Scaloni tras la dura crítica de su hermano

Gustavo Dybala, hermano de Paulo, que fue suplente ante Colombia, le pegó a Scaloni por eso. El futbolista se incorporó tarde por cuestiones a resolver con un representante y no jugó en la goleada ante Guatemala. A Gustavo no le gustó nada la decisión de Scaloni y atacó por Twitter: "Como no pueden ganar plata con vos, entonces no vas a jugar", posteó. Pero tras el final del partido, su hermano lo desmintió por TV, luego que el DT lo llamara ante las cámaras: "Los familiares siempre quieren verte jugar, pero banco totalmente al técnico. Hay que tirar todos juntos para el mismo lado".