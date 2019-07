Dueño del bronce

Robertino Pezzotta no pudo seguir elevando la vara en los Juegos Panamericanos de Lima. La primera medalla argentina, la de bronce que aseguró el viernes, finalmente fue de bronce nomás. El rosarino, quien afronta sus quintos y últimos Juegos Panamericanos no pudo aprovechar los detalles y en semifinales de individuales cayó frente al colombiano Miguel Angel Rodríguez Forero por 3 a 1. El nivel de su rival, la carga emocional del primer día y el desgaste físico también jugaron su partido. Sin embargo, lo hecho hasta acá por Pezzota es histórico. Incluso con este bronce se convirtió en el jugador argentino más ganador en este tipo de competencias, con cuatro preseas. Y más: es el primer argentino en 20 años en conseguir un podio individual de este deporte.

Robertino, de 36 años y Nº 76 del mundo en el ránking PSA, cayó con juegos de 9/11, 16/14, 11/6 y 11/7 frente al colombiano Rodríguez, uno de los mejores del mundo, en una hora y 10 minutos de partido en la sede de La Videna. El rosarino tuvo cuatro pelotas para ponerse 2-0 en juegos en el segundo segmento, pero no las pudo aprovechar y ahí estuvo el quiebre para la victoria final de Colombia.

En la ronda de 16 Robertino se impuso por 3 a 0 frente al chileno Jaime Pinto Arias en la medianoche del viernes y ayer muy temprano derrotó por 3 a 2 al mexicano Arturo Salazar Martínez, también mejor rankeado que él. Así avanzó a las semifinales, por lo que ya se había asegurado al menos una medalla de bronce porque no hay encuentro por el tercer puesto. Este sábado intentó dar el batacazo una vez más, pero se le escapó un partido de altísimo nivel. Por ahí también vino la satisfacción.

"Estoy muy contento por cómo jugué, por hacerlo de igual a igual con un campeón mundial, él es de los ocho mejores del mundo, así que pensé que el resultado iba a ser más desparejo pero le jugué de igual a igual. Por momentos se puso un poco picante, yo traté de usar todas las mañas dentro de lo permitido para que se equipare un poco el juego. Me quedé con un poco de bronca porque tuve bastantes oportunidades pero estuve impreciso y un poco dudoso. Con estos jugadores no te podés equivocar. En el segundo game no lo pude definir y este flaco es un animal", analizó frente a los micrófonos Robertino.

A la hora de las conclusiones rápidas, porque aún no terminó su participación, dijo que "sí, son cinco panamericanos, gané cuatro medallas así que estoy muy feliz". A la vez que no quiso dejar de mencionar el sabor amargo por la eliminación temprana en dobles con Leandro Romiglio, "para el que nos preparamos tres años". Y fue por un poco más allá: "Nos queda la pelea por equipos, espero que con mis amigos y compañeros podamos conseguir otra medalla".

En la vitrina de Robertino Pezzota ya están las medallas de bronce de Santo Domingo 2003 (equipos), Guadalajara 2011 (dobles) y Toronto 2015 (equipos). La de Lima en individuales espera por ser ubicada y una quinta no se baja de los sueños. ¿Será?