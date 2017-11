Duendes y Provin, en busca de un campeón

Puede ser hoy. El torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral puede conocer hoy mismo a su nuevo monarca. O también, entrar en suspenso una semana más, a la espera de una superfinal. Desde las 19, en el estadio Mundialista Luciana Aymar se medirán Provincial y Duendes, el 1º y 2º de la fase regular y la cosa es así: si gana Provincial será el campeón del año, absoluto. Si gana Duendes, habrá superfinal. La superfinal es justamente eso, el beneficio del que salió primero en la general para el caso de que pierda en alguna de las instancias de playoffs, como ésta, la última. Además, el enfrentamiento tiene otro condimento que no pasa desapercibido: los dos ostentan solamente un título en su historia, razón suficiente para demostrar que las emociones estarán a flor de piel de los dos lados. Provincial lo ganó hace muy poco, en 2014. Duendes hace 48 años. Es más. Como en la Asociación de Hockey del Litoral no están los registros completos de los campeones históricos, el antecedente fue rastreado a través de la memoria colectiva del club verdinegro. Será una tarde intensa.

"Hace tres años que ganamos el primer Torneo del Litoral pero también llegamos a finales de Liga (Nacional), tenemos un poquito más de trayectoria en lo que son finales o definiciones con este mismo equipo, por eso me parece también que somos un poquito más que Duendes, pasamos por muchas situaciones de definición. En las ligas, jugando descenso o peleando un tercer puesto siempre terminábamos bien paradas exceptuando la de este año (que descendieron)", le dijo ayer a Ovación Julieta Acosta, capitana del Rojo cuando se la consultó por esto de ser bastante "nuevos" en las instancias definitivas. María Araujo, quien porta la cinta en el otro frente, señaló: "Si uno revisa la historia del Litoral ve que siempre se disputaron el campeonato entre tres o cuatro clubes, Provincial y Duendes son nuevos en estas instancias, entonces hay como un espíritu especial para este partido. Para nosotras, en realidad, es como si fuese la primera vez en la historia, la anterior fue hace muchísimo ".

Este año, Provincial y Duendes chocaron tres veces, dos por el torneo local y la restante por Liga Nacional: el Fantasma sacó dos victorias y el otro enfrentamiento fue un empate. Sin embargo, tanto la Negra Acosta como la Negra Araujo coincidieron en lo mismo. Acá, los antecedentes importan poco, es un partido distinto: "Sabemos que si no ganamos en esos momentos fue porque no tuvimos nuestros mejores partidos con ellas, por eso el desafío ahora es más que nada estar bien de cabeza y de las emociones, porque considero que somos mejor equipo, estamos muy seguras de lo nuestro". María confió: "Nosotras le ganamos a Jockey por primera vez en el año el último sábado, en el segundo cruce de semifinal. Antes habíamos perdido o empatado, por lo cual sabemos que lo que pasa durante el año no tiene nada que ver con un partido definitorio. Estamos con todas las pilas puestas en dar lo mejor en este partido, disfrutar y poder ganar".

Y en otro punto más fueron contundentes dando el "sí" ante la pregunta de si creían que habían sido los dos mejores del año los que habían abordado a la final, aunque Julieta también resaltó a Jockey, el tercero en discordia de los que se repartieron la cima.

La unión fue fundamental en la semana para ambos grupos, a la espera del partido de hoy la desandaron con actividades de fortalecimiento: Provincial jugó por Copa Santa Fe el lunes y, según palabras de su capitana, "estuvo bueno porque compartimos un viaje (se hizo en Santa Fe)". El martes hubo trabajo liviano, el jueves entrenamiento a full en el estadio y asado para todo el plantel en el club y ayer, videos.

Las chicas de Duendes practicaron toda la semana en el Mundialista (ambos equipos juegan habitualmente en arena, pero hoy lo harán en el sintético de agua, que prevé cierta adaptación), el jueves acompañaron al Sub 18 en la final ante Universitario (Duendes campeón) y luego también compartieron una comida. Hoy se juntarán un rato antes del partido para ir todas juntas a la cancha: quisieron evitar una concentración, porque no la hubo en todo el año. "No quisimos salirnos de la rutina", resaltó María. Cábala, le dirían otros.

Sobre el interrogante de "¿por qué merecen el título?", dijo Julieta Acosta: "Me parece que somos el mejor equipo, tenemos buenas jugadoras en todas las líneas, desde la arquera hasta las delanteras, tenemos por lo menos una o dos por línea que no las tiene nadie", a la vez que señaló como fortaleza la actitud: "Si estamos bien podemos encontrar nuestro juego, que es ritmo de pases y ataque". María Araujo señaló que "la fortaleza de Duendes está puesta en el hambre, en las ganas y en la experiencia que hemos ganado para llegar acá y tener un equipo competitivo". Sobre el merecimiento, no dudó: "Hemos trabajado mucho, mucha gente, no sólo las jugadoras o el plantel que entrará a la cancha, sino que hemos pasado por muchos años y un proceso muy largo del que hemos capitalizado experiencia, por eso nos merecemos el campeonato, ojalá se nos dé. Aunque los campeonatos no se merecen. Se ganan". Antes, remarcó: "Para nosotras estar en una final es un sueño cumplido".

Otra cosa quedó clara, ninguna piensa en la superfinal. Provincial quiere ser el campeón del año hoy mismo. Duendes, no desconcentrarse en el futuro, porque un mal paso hoy lo deja afuera. Por todo esto, el plato es imperdible.