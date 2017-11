Duendes y GER, mejor para la vuelta

Iguales. Jockey dominó casi siempre pero no terminó de ser efectivo y se fue sufriendo el empate ante Duendes.

Con impactos distintos, con fuerzas también diferentes, pero tanto Duendes como Gimnasia y Esgrima A (GER) pegaron de entrada y salieron mejor parados en los encuentros de ida de las semifinales del torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral. El verdinegro, porque no se dejó noquear y se puso de pie a tiempo ante un Jockey A que fue superior en casi todo el partido. Y GER, porque sacó una diferencia muy buena de cara al desquite contra un rival que sólo había perdido un partido en el campeonato. Fue 1 a 1 sobre la chicharra en la cancha Luciana Aymar, en Fisherton, y 3 a 1 en el Parque. Las llaves están que arden de cara al próximo sábado.

En Jockey, el local impuso dominio ante un Duendes que jugó muy lejos de su mejor nivel. Bastante por falencias propias, mucho más porque el verdiblanco le dio pocas opciones. Prolijo y correcto en defensa, asfixiante en el mediocampo, arremetedor y peligroso en la delantera. Las chicas del hípico fueron las dueñas absolutas del primer tiempo. Con inteligencia y enjundia, las delanteras sobretodo, se las ingeniaron para encontrar espacios en toda esa primera parte, aunque no pudieron anotar. Incluso no consiguió Jockey aprovechar los cortos de esa primera parte, siendo el único que los generó. Duendes, desconocido, no lograba hilvanar pases, con sus líneas demasiado retrasadas.

La primera parte del segundo segmento siguió en esa tónica. Y "tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe". Entonces, llegó el gol de Jockey, en el segundo corto de ese segmento: Lola García giró en el área intentando burlar a Nina Gatarello por arriba de su cuerpo y Jimena Iglesias le terminó de dar destino de gol a esa bocha. Fue descarga para el que mejor había hecho las cosas. Hasta que la juventud le dio vida a Duendes. Se conectaron en el medio Denise Wasinski y Giuliana Di Terlizzi y manejaron entre ellas la contra que por poco no termina en el gol de "La Colo". La evidencia ante la posibilidad de jugar mejor, les sacudió la modorra y se movieron piezas en el medio. Para entonces Agustina Bouza estaba haciendo más daño con ese dribling endiablado que tiene y a pesar del bajo nivel general, con poco, reapareció el Fantasma. Marró varios fijos, pero en el último del partido, sacó lucidez. Sol López se la dio a Eugenia Gutiérrez y Eugenia se la entregó rápido a Ariana Silva que de espaldas y con un autocaño puso el empate que se festejó hasta Las Delicias, donde el sábado se jugará la vuelta, con ventaja para el local.

En el Parque, Provincial jugó un primer cuarto de hora de alto vuelo, presionando y luciéndose pero no lo capitalizó. GER anotó por medio de Lucila Domínguez, lo que le permitió al mens sana soltarse un poco más y equilibrar el juego.

Inés Bielsa aumentó la distancia y el local se fue más que tranquilo al descanso, pero en el inicio del segundo Provincial se puso 2 a 1 por el gol de Cecilia Ricciardino, que reanimó al visitante, que se fue con todo. GER resistió los embates, defendió bien y logró bajar la presión. Como tampoco renunció a los ataques mantuvo intactas sus chances de victoria y planchó el partido con el gol de Paula Díaz Romani desde el fijo. A 10' del final el local ya era dueño de la comodidad con la que probablemente irá la semana que viene a Barrio Cura a definir la serie ante el rojo, que tiene ventaja deportiva y el lugar asegurado en una hipotética superfinal en caso de que no se consagre en playoffs. El desafío, para Provincial, es mayúsculo. La prueba de carácter la tiene al caer.

¿Te gustó la nota?