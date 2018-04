Duendes tuvo su revancha en casa

En un torneo tan duro y tan corto como el Nacional de Clubes y más en un grupo donde la paridad es manifiesta, como los es la zona 1, los resultados mandan. En el arranque de la ronda de revanchas, Duendes consiguió un importantísimo triunfo al vencer a CUBA por 28-25 tras un partido no apto para cardíacos.

El verdinegro cimentó esta nueva victoria en un arranque explosivo, en una defensa que no supo de claudicaciones pero fundamentalmente en un tremendo amor propio, que se vio reflejado en el final, cuando los músculos ya no responden y se juega más con el corazón que con la cabeza.

En líneas generales el partido fue muy parejo, de ida y vuelta, donde el verdinegro mostró su mejor cara cuando tuvo la pelota. Es que cuando tuvo la ovalada y pudo darle dinámica al juego, manejó las acciones a su antojo, pero cuando no consiguió la pelota todo se le hizo más difícil. Es que CUBA, jugando, mostró que es un equipo peligroso y que podía atacar de cualquier lado. Eso sí, arriesgaba sólo cuando estaba en campo rival y para llegar hasta ahí no le tembló las piernas a la hora de usar el pie y ganar metros, por más que podía hacerlo jugando. El objetivo era claro: jugar en campo rival e impedir que Duendes pueda darle dinámica a su juego, aunque para ello debieran marcar permanentemente en off side como lo hicieron más de una vez ante la indiferencia del árbitro y los linesman.

La defensa de Duendes también fue determinante en el resultado. Y no sólo por lo que pasó en los minutos finales, sino a lo largo de todo el encuentro, cuando precisamente no tuvo la pelota. La actitud fue fundamental.

Y en un contexto de paridad, una mínima oportunidad bien aprovechada puede marcar la diferencia. En este caso fue un exquisito drop de Araujo, quien a minutos de terminar el encuentro selló el resultado, aunque hasta que llegó el pitazo final, Duendes tuvo que defender y sufrir, algo que le dio más sabor a un dulce triunfo.