Duendes no dejó dudas

Sin salirse de su libreto y jugando por momentos en un gran nivel, Duendes superó ayer en Las Delicias a Córdoba Athletic por un claro 41-23 y se convirtió en el primer semifinalista del Torneo del Interior, instancia en la que se medirá con quien resulte ganador de la zona 3 (Marista o Natación y Gimnasia).

Si bien en los primeros diez minutos Duendes dio cierta concesiones y posibilitó que el conjunto cordobés mostrara su peligrosidad con el try de López en una de las puntas, luego de esa acción todo fue para el local, que poco a poco fue dejando atrás algunos errores que había mostrado en el comienzo, empezó a ganar terreno y a amasar una victoria indiscutible.

Martín Pellegrino estuvo intratable. Apoyó el try del descuento y luego la conquista con la que Duendes pasó a adueñarse del marcador para el resto del encuentro. Con mucho control, Duendes siempre intentó jugar un rugby no sólo efectivo sino agradable a la vista. Y lo logró. Con la pelota en su poder no hubo forma para que Córdoba Athletic pudiera ponerlo en aprietos, porque a medida que pasaban los minutos el Fantasma agrandaba su figura. Con dinámica mostró su superioridad. Con un try de Lis y un penal de Santiago Araujo, el verdinegro le bajó el telón al primer parcial, yéndose al descanso con un 22-8 arriba.

En el complemento Córdoba Athletic descontó en el arranque, pero como dice el refrán “una golondrina no hace verano”.

En un partido que se había tornado picante, muy áspero en el contacto y con muchas infracciones, Duendes fue torazo en su rodeo y siguió sumando. Pretz y Arregui aportaron un try cada uno y ahí se definió el pleito. El local se imponía 36-13 a veinte minutos del final y nada hacía prever que algo cambiaría la historia.

El segundo try de Caffaratti le dio algo de aire a la visita pero el de Gietz terminó de sellar la suerte del equipo rival, que hizo un poco más decoroso el resultado con el try de Mateo Sánchez cuando el partido ya se moría.