El fin de semana, en Córdoba, comenzó a disputarse el Interasociaciones Rosario-Córdoba, en primera división de damas, que reúne a los seis mejores equipos de cada asociación y que dará punto final al calendario 2019. El próximo sábado y domingo la actividad seguirá en la Cuna de la Bandera.

Entre los equipos rosarinos el que terminó mejor parado fue Duendes, que venció en los dos partidos y por ello terminó con puntaje ideal en la zona A, seguido por Jockey de Rosario y Córdoba Athlétic, con 4 unidades. En la zona B todo fue mucho más parejo y el que logró separarse un poquito fue Barrio Parque, con puntaje ideal también.

Los resultados de las dos primeras jornadas en Córdoba. En el estadio Kempes (zona A): Duendes 3 a 2 a Universitario (C); Jockey (R) 2 a 2 con Córdoba Athlétic; GER 3 a 2 a La Tablada. Luego: Duendes 4 a 1 a La Tablada; Córdoba Athlétic 5 a 2 a GER; Jockey (R) 2 a 1 a Universitario (C).

En el camping General San Martín, por la zona B: Barrio Parque 2 a 0 a Plaza; Jockey (C) 3 a 2 a Universitario (R); La Salle 2 a 1 a Old Resian. Luego: Barrio Parque 4 a 2 a Old Resian; Universitario (R) 3 a 2 a La Salle y Plaza 2 a 1 a Jockey (C).

Posiciones en la zona A: Duendes 6 puntos; Jockey (R) y Córdoba Athlétic 4; GER 3, Universitario (C) y La Tablada 0. En la zona B: Barrio Parque 6 puntos; La Salle, Plaza, Jockey (C) y Universitario (R) 3; Old Resian 0.

A todos los equipos les resta un partido para definir la ubicación final de grupo y ver qué cruce le toca. Los dos primeros jugarán por el título y así sucesivamente hasta el puesto 12º. El sábado, esa última fecha se jugará en Rosario. La zona A lo hará en el Mundialista y la B jugará en Jockey. El domingo será el día clave, el que dará a conocer al campeón y demás. También ese día se sabrá al monarca en primera caballeros, por el Interasociaciones Rosario-Santa Fe-Paraná. Los finalistas son Universitario y Jockey.