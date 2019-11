Duendes, el que más cerca está de la final de hockey

El torneo Interasociaciones Rosario-Córdoba, entre los mejores seis equipos de primera división de damas de Rosario y La Docta, conocerá hoy a los finalistas que definirán mañana el título en Rosario y darán cierre al calendario 2019. Desde las 15 habrá acción y juego en los estadios Mundialista Luciana Aymar y Jockey Club.

Este certamen se inició la semana pasada, con dos zonas de seis equipos cada uno. Se jugaron dos fechas y hoy se completa para definir a los finalistas, que serán los dos primeros de cada zona. Los equipos, tres de cada asociación por grupo, enfrentan a los rivales que no son de su misma ciudad.

Por Rosario están jugando GER, Plaza, Jockey, Universitario, Duendes y Old Resian, que entró por la baja de Provincial y por Córdoba lo hacen La Salle, Universitario, Jockey, Córdoba Athlétic, Barrio Parque y La Tablada.

Tras las dos primeras jornadas picaron en punta Duendes, en la zona A, con puntaje perfecto, al igual que Barrio Parque en la B. De manera que si ganan hoy se habrán asegurado pelear por el último título del año. Las chicas del fantasmita jugarán a las 15 en el Mundialista ante Córdoba Athlétic y a la misma hora Barrio Parque hará lo propio con Uni de Rosario, pero en la cancha de Jockey.

Además: A las 17 Jockey (R) v. La Tablada y Jockey (C) v. Old Resian y a las 19 GER v. Uni (C) y La Salle v. Plaza.

Posiciones en zona A con sede en el Mundialista: Duendes 6; Córdoba Athlétic y Jockey (R) 4; GER 3; Uni (C) y La Tablada 0. Zona B con sede en Jockey: Barrio Parque 6; Uni (R), Jockey (C), La Salle y Plaza 3; Old Resian 0.