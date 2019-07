Duendes al podio

Después de nueve temporadas consecutivas de hacerlo, este año Duendes no jugó una final, pero se quedó con el premio consuelo fiel a su historia de permanecer en el podio. Consiguió el tercer lugar tras superar a Gimnasia y Esgrima 27-21 en un partido entretenido y en el que nunca perdió el control del mismo.

Con control de pelota y jugando por momentos en un muy buen nivel, el verdinegro mostró su potencial y cada vez que pasó mitad de cancha facturó. Movió la pelota con muchos pases, algo que no hizo en las semifinales y fue muy incisivo.

Juan Prieto abrió la cuenta casi apenas empezado el encuentro y diez minutos después Guido Chessini estiró la cuenta para ir encausando el triunfo.

Gimnasia también tuvo sus chances, pero cuando no fue por errores propios fue por alguno arbitral que no le permitió sumar como ocurrió a los 21’ cuando no cobró un try penal en favor del auriazul. Aun así, los mens sanas batallaron para emparejar las cosas y vender cara la derrota. Fue así que a los 26’ Villegas se levantó de un scrum, atacó por el ciego y llegó al try para poner las cosas 10-7.

La alegría le duró poco a GER ya que Duendes volvió a tomar el control del juego y antes del final del primer parcial Pretz le pondría las cifras definitivas con un try a pura potencia.

En la primera mitad del complemento el verdinegro liquidó el pleito. Un nuevo try de Pretz y otro de Sánchez estiraron la diferencia al punto tal que los tries de Villegas y Sonsini sólo sirvieron para darle un poco más de emoción al partido que ninguno quiere jugar.