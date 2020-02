Duelo de generaciones en la final del primer Grand Slam del año

Representa el duelo de dos generaciones. La que lleva varios años y es llamada Big Three, por el dominio de sólo tres hombres y la otra, la que amenaza con tomar el cetro pero todavía no lo hace, la Next Gen, la de los jóvenes talentos. Desde las 5.30 (Espn) Novak Djokovic, máximo ganador del abierto de Australia con siete títulos, y Dominic Thiem, quien quiere alzarse con el primero, protagonizarán la gran final en Melbourne. De ganar, el serbio recuperará el Nº 1 del mundo, hoy en manos de Rafael Nadal.

Nole (2º), dueño de siete coronas en el primer Grand Slam de la temporada e integrante del denominado Big Three junto al suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, intentará defender la coronación del año pasado. Pero también acercarse al récord y a la pelea grande, la de los títulos majors. Tiene 16, Nadal 19 y Federer 20. A los 32 años, Nole se muestra demasiado vigente como para romper con todos esos números. Otro dato es contundente: de las siete finales que jugó en Melbourne ganó todas.

Thiem, por su parte, perdió las definiciones de Roland Garros 2018 y 2019 (ambas veces ante Nadal, dueño absoluto de París con 12 títulos) y es la gran amenaza para destronar al Big Three, por encima de otros tenistas de su generación que están en la élite, como el ruso Daniil Medvede, el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, a quien venció en semifinales, pero que no se alzaron con torneos de esta magnitud aún.

"Los más jóvenes estamos jugando al tenis en tiempos difíciles, siempre tenemos que enfrentar a estas leyendas increíbles. Creo igualmente que esta es una situación completamente diferente, tengo la sensación de que sumé mucha experiencia", anticipó Thiem, de 26 años.

Si el nacido en Wiener Neustadt, a 60 kilómetros de Viena, conquista su primer Grand Slam será tres del mundo desde mañana cuando la ATP dé a conocer el nuevo ránking y desplazará a Federer, mientras que si pierde se ubicará cuarto y superará al ruso Medvedev.

El austríaco, ganador de 16 títulos en el circuito (Djokovic casi lo quintuplica en ese rubro, tiene 77), atraviesa el mejor momento de su carrera y será la gran atracción del Argentina Open que se jugará en 10 días en Buenos Aires, donde será el máximo favorito y buscará repetir la corona que consiguió en 2018. De imponerse en Australia igualará a su compatriota Thomas Muster, quien ganó un Grand Slam: Roland Garros 1995.

Nole es el gran fovorito y está 6/4 en los enfrentamientos personales, aunque el austríaco se impuso en cuatro de los últimos cinco cruces que jugaron, el más reciente de ellos sobre superficie rápida como la de Melbourne, el año pasado en la fase de grupos del Masters jugado en Londres. Además Dominic viene de sacar en cuartos de final nada más y nada menos que a Nadal. Así, buscará escribir su propia historia y quitarle el trono a Djokovic, algo que se presume muy difícil por los antecedentes del balcánico en Australia, donde alzó el trofeo en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2019. Todo está por verse. Incluso el duelo de generaciones.

WTA