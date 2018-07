Alejandro Silva

Periodista de UNICANAL

Alfio Oviedo es un gran delantero que el año pasado tuvo una gran campaña con Cerro Porteño, a tal punto que se coronó campeón del Clausura 2017. El atacante aportó goles y armó una gran dupla con Diego Churín. En Independiente de Campo Grande ya tuvo un buen semestre y eso hizo que llegue en junio al azulgrana. Este año pasó a ser suplente porque Nelson Haedo tuvo una recuperación y Alfio bajó su nivel, por eso el entrenador lo mandó al banco. Teodoro Paredes no llegó ni a cinco partidos este último semestre. Había sido cedido a préstamo y se presentó en Cerro Porteño como en cada inicio de temporada y se quedó. Teo no es un superdefensor central, pero es buen jugador. Es joven (25 años) y tiene mucha experiencia en Argentina (jugó en Atl. Rafaela). En Paraguay también se puso la camiseta de varios clubes, pero nunca se pudo consolidar en uno. Vive de préstamo en préstamo. Es de la misma camada y característica que Danilo Ortiz, ex Newell's. Son semejantes en su juego. En el caso de Iván Piris, como ya sabemos, es un futbolista de la selección, estuvo por Europa mucho tiempo y también en México. Es considerado en Paraguay como un jugador muy profesional. Newell's en esta chance apostó por tres paraguayos: dos están afianzados y el restante puede resultar una apuesta.