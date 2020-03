Dos minutos le alcanzaron a Newell's para la victoria

Newell's derrotó 2 a 1 en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el partido que sostuvieron por la primera fecha de la Copa Superliga.

En el arranque, el local avisó bajo una copiosa lluvia con una jugada preparada que se fue afuera por poco. Pero también le dejó en claro al Rojinegro que no fue solamente el efecto sorpresa, ya que mostró herramientas para llegar y generar peligro en el arco de Aguerre.

Al menos en los primeros minutos, Newell's se conformó con intentar golpear de contragolpe, pero la pelota no le llegó con comodidad a Leal. Pero de a poco empezó a acercarse. Hasta que Fontanini puso una pelota ideal para que pique Leal, pero llegó antes el Ruso Rodríguez, apenas por centímetros.

Después de los 20', los santiagueños estuvieron en más de una ocasión cerca de ponerse en ventaja, y el salvador rojinegro fue siempre Aguerre. En la más clara, Nani puso un cabezazo que iba directo al ángulo, pero el arquero de Newell's voló y sacó la pelota al tiro de esquina.

Pero llegarían dos minutos fatales para el local. A los 36', Palacio metió una pelota excelente para Leal en el área. El delantero no dudó, sacó un zapatazo y Rodríguez apenas si alcanzó a desviarla, pero no lo suficiente como para evitar el festejo rojinegro.

Y, a los 38', los santiagueños salieron mal y Maxi quedó mano a mano, que ganó el Ruso Rodríguez. Pero con poca fortuna, ya que el rebote dio en Nani y la pelota terminó en el fondo de la red. Gol en contra y 2-0 para el visitante.

En el complemento, Central Córdoba se fue en busca del descuento. Pero Newell's se cerró bien atrás y el local chocó con la defensa primero y luego se desdibujó por completo. Sin llegadas, el partido se hizo chato.

Y así llegó a la media hora de la segunda parte: Newell's no pareció demasiado interesado en arriesgar, y Central Córdoba se mostró impotente para ir a buscarlo.

Cuando ya casi no había más tiempo, Fontanini lo perdió a Nani, que metió un cabezazo para redimirse del gol en contra. Pero no hubo tiempo para más y Newell's Old Boys derrotó 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero.