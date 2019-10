Dos fechas como para festejar y recuperarse

Las últimas dos fechas del torneo femenino profesional de AFA, el primero en su historia, le permitieron a Rosario Central lograr una recuperación no sólo en el juego, sino también en el resultado. Es que el conjunto canalla había arrancado con buen pie en su debut ante Villa San Carlos por 5 a 1, pero luego sufrió dos caídas seguidas. En las fechas que acaban de pasar volvió a la victoria y con eso a la zona que le interesa estar, la de los ocho mejores en la tabla general. La de la pelea de "arriba".

Las Guerreras golearon en el inicio, pero después se vieron ampliamente superadas por 5 a 3 ante SAT (en el Gigante de Arroyito) y por 7 a 1 ante Boca en Casa Amarilla. El conjunto xeneize es actual líder y uno de los grandes favoritos al título. Y por eso puso a Central cara a cara con un nivel distinto, de enorme jerarquía.

Pasado ese cimbronazo para las dirigidas por Roxana Vallejos, y tras lo cual el conjunto rosarino cayó a la 11ª posición (son 17 equipos), enfrentó a Platense en la Ciudad Deportiva, en Granadero Baigorria y venció 4 a 0. Este sábado, en su visita a Excursionistas, repitió victoria, esta vez por 2 a 1 con goles de Erica Lonigro y Lis Cacciola.

Los triunfos seguidos ante rivales más "parecidos" le permitieron a Central subir a la 6º posición. Justamente, uno de los objetivos del único equipo del interior que disputa este torneo es quedar entre los mejores ocho tras 17 fechas para clasificar en la zona Campeonato y evitar la de la Permanencia.

No es un dato menor, igualmente, que al ser el único equipo que no pertenece a Buenos Aires, las Guerreras no sólo deben lidiar y pelear en cuestiones estrictamente futbolísticas. Cada 15 días viajan para ser visitantes, lo hacen el mismo día de partido, no comen ni descansan como la mayoría de los equipos y sin embargo, intentan competir de igual a igual.

El próximo partido de las rosarinas será en casa, ante Racing.

Ayer, en la continuidad de la 5ª fecha, Independiente goleó a SAT por 3 a 0.