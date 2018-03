Dos equipos mezclados

Primera práctica de fútbol y... un mezcladito. Omar De Felippe paró de un lado y otro a dos equipos sin que pueda decirse cuál sería titular para recibir el lunes a San Martín de San Juan. Para verlos en acción. Como para no dar demasiadas pistas. Aunque... siempre se puede leer entre líneas para descifrar quienes pueden ganarse un lugar entre los once. Claro, es mucho más difícil cuando un entrenador recién llega, pero por nombres y rendimientos se puede realizar un bosquejo en el que se fallen como mucho un par de nombres. Obviamente, lo que es seguro está dado por la presencia de Nelson Ibáñez en el arco por el lesionado Pocrnjic. Y a eso se le debe sumar la inclusión de Joaquín Varela por el también lesionado Bianchi. ¿Lo sorprendente? Entre los 22 no aparece Juan Ignacio Sills, quien fue titular ante Banfield.

Se informó desde adentro del club (la práctica fue a puertas cerradas) que los dos equipos que iniciaron el entrenamiento vespertino fueron los siguientes:

De un lado; Ibáñez; San Román, Varela, Fontanini y Ferroni; Sarmiento, Bernardello, Denis Rodríguez y Figueroa; Cabrera y Treppo.

Del otro: Temperini; Nadalin, Callegari, Luque y Evangelista; Torres, Rivero, Ribero y Fértoli; Leal y Alexis Rodríguez.

Estos 22 jugadores son los que tendrán la chance de jugar el lunes, o al menos ir al banco de suplentes. Pero de estar entre los once el número se reduce, lógicamente.

Del mezcladito podría darse la chance que sean el arquero y la defensa del primer equipo nombrado; un mix de las dos líneas de volantes, y los puntas del otro conjunto.

Traducido: Ibáñez; San Román, Varela, Fontanini y Ferroni; Sarmiento, Bernardello, Rivero y Fértoli; Leal y Alexis Rodríguez. También podrían darse las chances para Evangelista en el lateral izquierdo, Denis Rodríguez en la línea de volantes, lo mismo que Figueroa, y Enzo Cabrera en lugar del otro mellizo Rodríguez.

Supuestos, sólo eso. De Felippe hoy volverá a probar, mañana y el sábado hará lo mismo, y quizás recién ahí confirme a los primeros once para su debut.

Cabrera y Luque, con el Sub 20Enzo Cabrera, delantero del plantel superior. Alan Luque, marcador central de la reserva (iría al banco ante San Martín). Los dos rojinegros designados por el entrenador de la selección argentina Sub 20, Sebastián Beccacece, para hacer de sparring del equipo principal albiceleste que jugará los amistosos frente a Italia (23/3) y España (27/3). Ellos, junto a otros 21 juveniles, tendrán la chance de mostrarse y jugar en las prácticas frente a Messi y compañía, y obviamente ante la mirada del DT de la selección mayor Jorge Sampaoli.