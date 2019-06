Dos bajas sensibles

La victoria del sábado ante Fiji le salió bastante cara a Los Pumitas. Dejó secuelas, malas noticias en el búnker argentino. Es que a raíz de sendas lesiones sufridas en ese partido, el centro Santiago Chocobares y el primera línea Ramiro Gurovich no podrán seguir en el Mundial juvenil y serán reemplazados por Francisco Jorge (Pucará) y Mariano Muntaner (Tucumán Rugby), quienes ya están disponibles para el equipo que mañana se jugará la clasificación a la siguiente fase del torneo ante Francia. De hecho ayer entrenaron a la par del plantel en la práctica que se llevó a cabo en el Grantfield de Old Resian.

El back de Duendes sufrió un traumatismo en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, en tanto que el pilar de Estudiantes tuvo una fractura espiroidea con mínimo desplazamiento en la mano izquierda.

Pero estas no fueron las únicas malas noticias que recibió el plantel. El apertura Joaquín De la Vega Mendía compareció ayer ante un comité disciplinario independiente de World Rugby, presidido por Mike Hamlin (Inglaterra) junto a Stefan Terblanche (ex jugador sudafricano) y Olly Kohn (ex jugador galés) por un tackle peligroso al medioscrum de Fiji Simone Kuruvoli, contraviniendo la regla 9.18. Finalmente ayer, el comité disciplinario desestimó la citación y decidió no sancionar al argentino con tarjeta roja, por lo que el jugador de Hindú está disponible para jugar la tercera fecha.

En el entrenamiento de ayer, ya teniendo el foco puesto en Francia, backs y forwards trabajaron primero por separado, luego hicieron movimientos de conjunto, entrenaron defensa y finalmente destrezas individuales.