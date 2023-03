Un domingo de Liga Profesional con River puntero y Boca en caída libre

Era de un ida y vuelta más que interesante, porque Beltrán casi marca el segundo aún en ese primer tiempo y en el complemento directamente River siempre pareció llevar mejor las riendas.

Por eso no extrañó que a los 28' Palavecino colocara con precisión quirúrgica su remate de afuera del área sobre el caño derecho del arquero Meza para poner el 2 a 0.

¡GOLAZO DE RIVER!



Agustín Palavecino la colocó con mucha precisión junto al palo y River vence a Sarmiento 2-0

Lo que siguió fue un ida y vuelta que entretuvo a todo el mundo y que ratificó el buen momento de este River de Martín Demichelis que, a la espera de lo que haga San Lorenzo en el parque Independencia, cerró el domingo puntero.

Boca ya anda a los tumbos

La desmejora de Boca no se detiene. En la jornada de ayer perdió 3 a 2 ante el recién ascendido Instituto, en su segunda derrota consecutiva y por contrapartida la primera ante el equipo cordobés en la Bombonera después de 36 años. Los goles del ganador fueron convertidos por Joaquín Varela, Adrián Martínez y Santiago Rodríguez, mientras que los del xeneize fueron obra de Martín Payero y Miguel Merentiel.

La última victoria del equipo de Alta Córdoba en este estadio había sido por 2 a 1 en 1986, y con ese resultado se corta la racha del técnico Hugo Ibarra de 14 partidos invicto como local desde que asumió en julio del año pasado.

Fue una semana complicada para el entrenador, que el miércoles fue internado durante 24 horas por precaución, tras haber tenido un pico de presión con salida de sangre de sus fosas nasales.

BOCA JUNIORS vs INSTITUTO | (2-3) RESUMEN Y GOLES (COMPLETO) | LIGA PROFESIONAL 2023

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio se llevó una merecida victoria y si hubiese tenido mejor precisión en la definición su centrodelantero Adrián Martínez, pudo ser más abultada.

Sin embargo en el final, cuando Boca trató de imponer su mística y al descontar Merentiel, hubo una jugada polémica en la que el arquero Jorge Carranza chocó con Luca Langoni y luego de ser vista por el VAR, el arbitro Jorge Baliño definió que no hubo infracción.

El final del cotejo encontró a los futbolistas locales, entre algunos aplausos de su público y también algunos silbidos de otros, levantando sus brazos para tratar de justificar una nueva derrota ante un rival de menor talla.

El clásico, al fin de Gimnasia

Tanto tiempo de espera, tuvo su desahogo. Tanta tensión, derivó en un festejo inolvidable para los triperos. Gimnasia y Esgrima logró dar vuelta la historia en el clásico platense y venció como local a Estudiantes por 2 a 1, para quedarse con la edición 185 de este vibrante duelo después de 13 años.

En un partido muy emotivo y de resultado incierto hasta el final, Estudiantes se puso en ventaja con un gol tempranero del experimentado Mauro Boselli a los 4’ del inicio del encuentro, en tanto Gimnasia dio vuelta el marcador con goles de Alan Lescano (56’) y Cristian Tarragona (85’), de tiro penal, para la victoria del lobo en el estadio Juan Carmelo Zerillo, de La Plata.

En un estadio colmado desde muy temprano por simpatizantes de Gimnasia, el encuentro comenzó con algunas demoras, y ambos equipos evidenciaron desde el primer minuto las intenciones de lograr la victoria e imponer sus condiciones, aún con gran cantidad de errores e imprecisiones.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 8 | resumen de Gimnasia - Estudiantes

También hubo tiempo adicional por algunas demoras arbitrales para ratificar algunas de sus decisiones.

Con este triunfo Gimnasia llegará motivado el duelo de la próxima fecha con Central, mientras que Estudiantes acentuó sus problemas de cara al cruce con Newell’s.

Esta victoria del lobo rompió una racha de cuatro empates consecutivos en los últimos clásicos de esa ciudad y 18 sin ganarle al Pincha.

La merecida obtención, la intensidad de la juventud ante la experiencia del rival, despertaron una fiesta donde tanto la totalidad del juvenil plantel del lobo, junto a los más de 30 mil simpatizantes de Gimnasia, dieron rienda suelta a una jornada de alegría en el bosque platense.

En Córdoba hubo un taladro

Banfield se trajo oro de Córdoba. Un penal vía VAR le dio la chance y con eso venció a Talleres, en un triunfo clave para salir del último puesto de la tabla, en que dejó solito a Colón.

Después de un primer tiempo en que no pasó demasiado pero Talleres tuvo la iniciativa llegó el discutido penal a favor de Banfield. Aunque fue muy protestado, fue el típico en que un defensor va a rechazar y se encuentra con la pierna del rival. Eso ocurrió con Benavídez sobre Gímenez y no hay dudas de que hubo falta, algo que el VAR ratificó. El jugador del Taladro llega a tocar la pelota antes y el defensor, que siempre está viendo como baja el balón, se lo come.

¡PENAL PARA BANFIELD! ¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/mvyS0wbBJx — SportsCenter (@SC_ESPN) March 20, 2023

Ahí apareció Aleman con todo para someter a Herrera y enseguida Talleres casi lo empata, pero Cambeses le sacó un cabezazo a Rodríguez y luego el rebote a Santos.

¡GOL DE BANFIELD! En el comienzo del ST, Brahian Alemán marca el 1-0 del Taladro vs. Talleres en la #LigaProfesional.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/iFRBloMNXQ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 20, 2023

De ahí en más Talleres jugó desesperado, Valoyes la tiró a las nubes a los 90' y Cambeses se la sacó a Ramón Sosa a los 93', aunque Banfield tuvo alguna también. Con la roja al ingresado Sebastián Sosa Sánchez a los 87', el equipo de Javier Sanguinetti se aferró a la ventaja que le daba el segundo triunfo al hilo y del torneo, luego del logrado en el Sola ante Boca. Tres puntos clave para alejarse del último lugar de la tabla, que quedó en poder de Colón.