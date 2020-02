Domeniconi no lució la albiceleste, pero brilla en España

"Nadie es profeta en su tierra", dice el dicho popular que le cae bien a la delantera nacida en Venado Tuerto, Daiana Domeniconi, de 31 años, quien pasó por Belgrano de Córdoba (y volvió locas a la defensa de sus rivales de Talleres), pero no compitió con equipos de AFA ni pasó por la selección nacional. Sin embargo, sin escala llegó a España en agosto pasado para jugar y golear en la Sociedad Deportiva Huesca de la Primera Nacional (una especie de segunda división, con mucho nivel competitivo; la máxima categoría se denomina Primera Iberdrola). Hoy el equipo azulgrana, que la tiene como titular, jugará a las 9 (hora argentina) y tiene la oportunidad de jugarse la permanencia contra Mallorca Toppfotball. Lo curioso es que Daiana llega pasando los 30 años al fútbol tras probar con el tenis y también la pelota paleta. Para este último deporte integró varios años la selección nacional y la de Frontenis, participando del Mundial, pero entre todas las experiencias parece que Daiana prefirió quedarse con el desafío de patear la redonda. Y mal no le va. Al menos así lo destacó por estos días la prensa española (El Observador,). "Daiana Domeniconi (Argentina, 1988) destaca por su olfato goleador, además de por su físico. Se trata de su primera experiencia en Europatras jugar de 2017 a 2019 en el Club Atlético Belgrano, y de 2015 a 2017 en EuroGym. Llevará el Nº 19 en la espalda. La ariete ya ha podido demostrar su valía en los distintos amistosos que durante la pretemporada han disputado las altoaragonesas, siendo una de las anotadoras más destacadas. Será un refuerzo de lujo para la segunda vuelta en Primera Nacional y una importante novedad para el ataque". La embajadora venadense tiene un hermano, Ariel, quien trabajó de extra en la Casa de Papel. Ella dice que no pierde las esperanzas de vestir la albiceleste, a pesar de su edad y la distancia.