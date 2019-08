Doble victoria: medalla y un "sí"

Parece una tradición del pasado pero no, aún hoy algunos varones piden casamiento a viva voz. Eso sucedió en el escenario olímpico del momento, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y el que hizo la declaración de amor el martes último, ante las cámaras y recibió el "sí" fue el rosarino Federico Molinari, de 35 años, a poco de haber ganado la medalla de bronce en la final de anillas de gimnasia. Ayer, tironeado por los medios internacionales, prácticamente habló más de la propuesta que le hizo a Paula Cancio, de 29 años, la ex gimnasta con la que convive desde hace siete años y con quien cría a sus dos hijos, Valentino, de 4 años y medio, y Ciro de 2. Ovación no fue la excepción.

Molinari atendió desde su celular, entre saludos y disculpas porque más de una persona le interrumpía la charla. Se escuchaba que pasaban a su lado, le deseaban "suerte" o le pedían sacarse una selfie. En el WhatsApp de ese mismo celular, el gimnasta estampó la frase "nunca dejes de soñar, los sueños, sueños son, pero algún día se hacen realidad". Tras la reciente medalla y el "sí" público de Paula, nadie se animaría a discutir esa aseveración.

¿Qué te dio más temor, la caída final del martes en las anillas o pedirle casamiento a Paula y recibir un "no" como respuesta?

No era opción que se me hubiera cruzado por la cabeza (Federico se ríe al contestar). Hace quince años que estamos juntos, tenía la certeza que me diría que sí. Hace tiempo que pensábamos en la posibilidad de casarnos cuando estuviera llegando al final de mi carrera.

Molinari conoció a su todavía novia en el Cenard. Se animó a pedirle el teléfono de ella a una amiga y le mandó mensajes hasta que la invitó a salir y juntaron sus vidas. Juntos viajaron a Lima, donde

participó por quinta vez en estos Juegos y logró su primera medalla. Terminó tercero con 14.066 puntos; en segundo lugar quedó el brasileño Arthur Zanetti, con 14.400 puntos y el oro se lo llevó el mexicano Fabián de Luna, con 14.500 puntos. Luego de competir y subir al podio confesó:

“Hoy pensaba mientras me bañaba que si ganaba una medalla quería hacer algo importante en mi vida, la tengo a mi mujer acá adelante mío y le quería preguntar si ella se quiere casar conmigo”, disparó mientras dialogaba con la prensa y la perplejidad y los llantos inundaban la zona mixta. Cancio le respondió afirmativamente, emocionada y se abrazaron.

Federico nació en Rosario, es hincha de Central, pero cuando tenía cuatro años se fue a vivir con su familia a San Jorge, una localidad situada a 170 kilómetros al noroeste de Rosario. Allí, a los hinchas del club San Jorge les dicen "uruguayos", el gimnasta de bronce no sabe por qué aunque él desarrolló toda su carrera deportiva y allí comenzó a cosechar medallas. En 2012 llegó a la final de anillas en los Juegos Olímpicos de Londres y como buen hombre de riesgos se aventuró a la apertura del "Bailando" en televisión y fue parte del espectáculo "Stravaganza", de Flavio Mendoza.

Dijiste que la declaración sería al final de tu carrera pero aún tenés posibilidades de ir a Tokio, ¿no? (el 13 de octubre es el Mundial de Gimnasia Artística en Stuttgart, Alemania).

Y va a ser difícil pero lo voy a intentar. Prepararme para estos Panamericanos fue mucho esfuerzo, en un deporte individual todo depende de uno y tengo 35 años.

¿Hay fecha de casamiento? ¿Será por civil e iglesia?

Será civil e iglesia, tal vez el año próximo en un mes de calor así disfrutamos más la fiesta, que podrá ser en San Isidro, donde vivimos con Pau, o en San Jorge. Todo está por verse, aún estoy disfrutando esta medalla.

Más deportistas con pedidos mediáticos de casamiento

El jugador de fútbol americano Bradley Bozeman, una de las estrellas del equipo de Alabama que ganó el campeonato universitario el año pasado, le pidió casamiento a su novia ante las cámaras. Y recibió un "sí" como respuesta, en medio de lágrimas. El deportista argentino, ganador del Dakar 2019 de cuatriciclos, Nicolás Cavigliaso, también le propuso a su novia, nada menos que en el podio de premiación. La muchacha lloró. La única excepción de estas ceremoniales situaciones fue la novia del ex jugador del Barsa, Carles Puyol. La modelo Vanesa Lorenzo, quien no derramó ni una lágrima. Aprovechando que estaban de vacaciones en paradisíacas playas de Ecuador, le pidió matrimonio al novio que contó la novedad por Instagram. "He dicho que SÍ". Entre los saludos se leyó el "Felicidades a los dos, hermano", del ex futbolista holandés Patrick Kluivert.