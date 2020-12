Discursos cambiantes

Los discursos, en determinadas ocasiones, se acomodan de acuerdo a los momentos. Y las palabras suelen ser modificadas según la situación imperante, algo que no llama la atención en cualquier otro ámbito. Menos aún en el fútbol, donde las mismas se acoplan como en el armado de un rompecabezas. Es cierto que todo se puede modificar y los pensamientos no están exentos, pero eso no deja de llamar la atención. Hoy Frank Kudelka, entrenador de Newell's, habló en conferencia de prensa sobre la realidad del equipo, que dista mucho de los objetivos previstos y falló en la búsqueda de resultados y un rendimiento adecuado, y declaró: "Creo que con público los resultados hubieran sido muy distintos".