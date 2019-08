Difícil el arribo de uno más

El mercado de pases aún no se cerró para Central, pero de ahí a que pueda realizar alguna incorporación más está directamente sujeta a que haya una venta en el medio. Incluso ni siquiera alcanzaría en caso de darse la salida de Leonardo Gil (ver página 4). La posibilidad que tienen los canallas es por la venta de Parot a Universidad Católica, ya que según estipula el reglamento después de una venta al exterior una vez cerrado el libro de pases en Argentina el club vendedor puede incorporar a un futbolista, con la condición de que esté militando fuera del país. Hubo averiguaciones por algunos marcadores de punta, entre ellos el ex canalla Santiago García (actualmente en Toluca), pero desde lo económico es inviable, salvo que el club mexicano se haga parte de una parte del sueldo.

El mismo día que Parot pasó por el Gigante para despedirse de sus compañeros, Cocca señaló en conferencia que le gustaría sumar un nombre en esa posición. Pero la situación económica del club no es la ideal, por eso todas fuentes consultadas coinciden en que para poder incorporar a alguien más es necesario llevar a cabo previamente una venta, que incluso podría no alcanzar.

Sólo de cumplirse con ese paso en Central pensarían en la posibilidad de ir por alguien para cumplir el deseo del entrenador. En caso contrario no ven que exista forma alguna de poder llevar a cabo otra incorporación.

Central tiene tres semanas para contratar a ese jugador (son 30 días después de la venta realizada), por eso no hay demasiadas urgencias. Es más, con la llegada de Nicolás Colazo el DT tiene una variante más en ese puesto.

Los jugadores apuntados para transferir son Ledesma y Lovera, aunque el que más cerca está es Gil, pero lo que podría recaudar sería insuficiente y sólo serviría para cumplir con obligaciones asumidas. No obstante, cualquiera sea el nombre, si no hay una venta es "prácticamente imposible", según confiaron a Ovación, que se pueda sumar alguien al plantel que conduce Cocca.

Sí es un hecho que hubo averiguaciones por algunos futbolistas. Uno de ellos es el Melli García, alguien que conoce el club y, sobre todo, del deseo del entrenador. De igual forma hay un impedimento económico. Es que por más que hubiera una venta en el medio, la única forma de repatriar al defensor es si Toluca se hace cargo de una parte del sueldo.

Además del de Santiago García hay otros defensores por los cuales se hicieron averiguaciones. "Son dos o tres" y "todos extranjeros", indicaron. Pero lo dicho, mientras no haya una venta es muy poco probable que Central pueda ir en busca de ese refuerzo que le permite el reglamento.

Nicolás Colazo fue el último refuerzo en llegar y es por eso que corre desde atrás la carrera por un lugar en el equipo. Pese a ello, el lateral volante cree que el parate por las elecciones le jugará a favor. "Venía entrenando porque uno es un profesional, pero estas dos semanas me vienen muy bien. Con la pelota puedo estar mucho mejor", destacó.

El martes jugó los 30 minutos que el equipo alternativo realizó ante Sarmiento de Junín. Lo hizo como marcador de punta por izquierda, que es uno de los puestos en los cuales puede desempeñarse. Es más, siente que la lucha será "más con Brítez" que con Zabala.

"Supongo que pelearé más el puesto con Emanuel, pero uno trata de que la competencia sea sana. Brítez lo hizo muy bien en Tucumán y también ante Talleres. Yo vengo a sumar y después Cocca tomará la decisión", destacó el ex Tigre.

Pero lo dicho, el parate del próximo fin de semana le ayudará para aproximarse a su mejor condición física, lo que lo ilusiona para contar con una chance para el choque frente al Ciclón. "No lo hablé con Diego, pero quiero estar cuanto antes. Igualmente es una decisión del técnico sobre cómo me vea y por cómo yo me sienta", dijo. Y agregó: "Antes de venir tuve una charla con el entrenador, me dijo que podía jugar como marcador de punta o más adelantado. Yo quiero ponerme bien y estar a disposición. Donde haya un espacio quiero estar".