"Diego y Hebe dicen lo que piensan"

El retorno de Diego Maradona generó un sinfín de gestos de afecto hacia su figura, y así fue que volvió a circular por las redes sociales el dibujo de Hebe de Bonafini en una "pose maradoniana", según lo ideó el autor de esa imagen, Claudio Andaur. La presidente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo le tiene un gran aprecio al actual entrenador de Gimnasia, además de que varios integrantes de su familia fueron hinchas del lobo. "Diego y Hebe tienen en común que dicen lo que piensan", señaló a su vez Andaur en diálogo con Ovación.

Las Madres le dieron la bienvenida al Diez publicando la imagen de Hebe y agregando otra de Maradona. La foto que acompaña esta nota es la original, en la que se encuentra sólo Hebe. Andaur, cuyo dibujos los firma como Maléfico, sintetizó en esta imagen a dos personajes que lo emocionan, y que se caracterizan por ser frontales, "por no tener pelos en la lengua".

Andaur, del barrio porteño de Floresta, tiene una formación profesional como ingeniero químico, pero hace unos años se volcó a su afición, el dibujo. Se dedicó a la animación 3D, la historieta y el humor gráfico. Trabaja con múltiples técnicas, en papel, pinta al óleo, con acrílico, acuarelas, tinta china con plumín, pincel y dibujo digital, que es como retrató a Hebe.

¿Cómo se te ocurrió la idea del dibujo?

El dibujo surgió en 2016 cuando hubo una maniobra para detener a Hebe en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Estaba en mi casa viendo por TV a Víctor Hugo Morales que hablaba de lo que estaba pasando. En un momento dice: "Ahí salió Hebe con una gambeta maradoniana y esquivó a la policía". Ni bien lo dijo la fui a dibujar. A los diez minutos ya les estaba pasando el dibujo a los muchachos de Alegría, un colectivo de humor político en el que yo participo, para que lo publiquen.

¿Y qué repercusión tuvo?

El dibujo se empezó a ser viral por las redes sociales. Después me entero que le llegó a Hebe. Se comunicó conmigo una secretaria de ella y le expresé que me gustaría mucho llevárselo. Me invitó el jueves a una de las marchas de las Madres, así que se lo imprimí, le preparé un cuadrito y fui. Llegué hasta la carpa donde estaba, se lo entregué y hablamos un rato. Fue muy emocionante.

¿Te comentó algo sobre el dibujo?

Que se había emocionado mucho. De hecho después me enteré que lo puso en el despacho que tienen en La Plata. A raíz de que las Madres lo volvieron a publicar ahora, se comunico la hija de Hebe y me repitió que ella estaba muy agradecida, que le gustaba mucho.

La pose es la característica de Maradona gambeteando.

Esa pose es icónica. Fui a buscar material fotográfico en la que tuviera esa pose y lo usé de modelo.

¿Qué te provoca Hebe?

Lo mismo que me llega de todas las Madres, la lucha. Hebe tiene algo en particular, que es la frescura. No tiene pelos en la lengua. Dice lo que piensa. Eso lo valoro muchísimo. Por ahí se arrepiente y también lo reconoce. En su momento estuvo peleada con Néstor (Kirchner). Al principio lo tildó de ser uno más, de un ladrón, y después se dio cuenta de su error y lo reconoció. Tiene la grandeza de pedir perdón. Eso es admirable. Y está presente en todo momento, siempre dando la cara.

¿Y qué tiene de parecido con Maradona?

Con Diego tienen en común que dicen lo que piensan. Lo hemos visto equivocarse tantas veces en su vida, hacer tantas cosas, y sin embargo es admirable por lo genuino que es. A veces se le pide demasiado. Me da pudor como argentino las cosas que se le piden y que no se le exigen a otros que tendrían más razón de dar respuesta. Se le exige una especie de pureza, que sea un prócer inmaculado, cuando es un tipo tan enteramente humano. Salió de un lugar en el que no tenía nada, de un sitio humilde, a jugar a la pelota, y con sus principios, a su manera, bancó a la familia. Siempre me generó eso, admiración de hasta donde llegó desde un lugar humilde y sin ser careta.