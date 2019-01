Diego sigue en México y con nuevo ayudante

Diego Armando Maradona planea su 2019 al frente de Dorados (México), equipo con el disputó una final por el ascenso en diciembre, con nuevo ayudante tras la polémica salida de Luis Islas. A tres días del debut en el Clausura del ascenso mexicano, el "10" todavía no se presentó a entrenar al equipo que trabaja desde el 17 de diciembre, pero ya eligió a su nuevo ayudante tras la salida del ex arquero con críticas hacia la dirigencia. Según trascendió, estará acompañado de José María Martínez, un DT de extensa experiencia en el ascenso. Pancho Martínez, de último paso por Flandria en la B Metropolitana, también registra un paso en México como ayudante de Angel Comizzo en Morelia y en nuestro país también trabajó con Sebastián Battaglia en Almagro. Martínez ya se sumó al equipo de trabajo de Maradona que durante la pretemporada estuvo a cargo del PF, José Altieri. El debut de Dorados en el Clausura 2019 será el sábado a la medianoche (a las 20 de Culiacán) de nuestro país ante Celaya. La dirigencia de Dorados confirmó la continuidad de Diego en el club y espera que se sume entre hoy y mañana al plantel. El dirigente también se desligó de la salida de los ayudantes de Pelusa, Mario García y Luis Islas. Precisamente el ex arquero se quejó: "En ningún momento tuvieron la delicadeza de llamarme".