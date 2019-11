"Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo, para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Giannina o qué interpretará, no sé". Respuesta contundente, por Instagram, al estilo Diego Maradona. ¿Por qué? Su hija, también en red social, llevó preocupación por el estado de salud del Diez: "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor".

Hace tiempo que las peleas padre-hijas están a la orden, con idas y vueltas. Tanto que Giannina estuvo con su hermana Dalma en el debut de Diego como DT de Gimnasia, y también al ponerse en contacto tras el partido con Newell's para conseguir el sillón rojinegro.

Otro duro posteo de la hija del 10: "¿Se acuerdan de que había un zoológico en el que te podías sacar fotos con un león gigante? O sea, podías entrara a la jaula y por poco más abrazarlo. Lo tenían empastillado, sino imposible domar a la fiera. ¡Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia!".

Y Maradona siguió apuntando a conflictos por su herencia: "Sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que estás haciendo. ¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias". Y junto al video escribió: "Más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío".