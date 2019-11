Diego no logró otro milagro en el clásico platense

No lo puede creer. Maradona se lamenta porque su equipo no encontró el gol.

Ni con Diego puede festejar Gimnasia frente a Estudiantes. El clásico platense es generalmente para el pincha. Los números lo marcan: el tripero no gana desde el Clausura 2010 (3-1 en su cancha). Es más, no gritó ni un gol en los últimos 7 partidos. Números negativos para el lobo, como el que tiene en el promedio, ahora otra vez menor al 1,000 al que había llegado con la increíble goleada por 4-0 en cancha de Newell’s.

Un promedio que favorece justamente a los rojinegros (más allá que los superó Estudiantes) y mucho más a Central, que estaba un poco más pendiente para que no se le arrimara Gimnasia, que es el último en la tabla tan temida, al que tiene 11 puntos abajo.

Un Gimnasia que ayer en su cancha no pegó ni una. Porque no fue menos que su gran rival, pero igual terminó poniendo la cabeza.

Es que el equipo conducido por Diego Armando Maradona hizo méritos para no quedarse con las manos vacías. Es más, en la jugada previa al muy buen gol de Mateo Retegui a los 56’ (en gran pared con la Gata Fernández) tuvo el grito de apertura. Sin embargo se le atragantó a Leandro Contín por definir horrible, y mucho más a Diego, que seguramente no pudo entender cómo la pelota no terminó en el fondo del arco.

También el local estuvo cerca en otra pelota en la que Andújar salvó justo lo que hubiese sido gol en contra.

En tanto, el que sigue comprometiendo su futuro es Colón, porque mientras tiene en la cabeza la gran final de la Copa Sudamericana (el 9 en Asunción, con Independiente del Valle) sigue bajando en el promedio. Ayer, con mayoría de pibes, perdió de local 2-0 frente a Atlético Tucumán, el conjunto que Ricardo Zielinski viene levantando de a poco, al punto que ayer sumó la cuarta victoria al hilo.