Diego meterá mano en las bolillas

Diego Armando Maradona y otras 6 ex leyendas del fútbol sacarán las bolillas del sorteo del Mundial el próximo 1º de diciembre en el Palacio del Kremlin de Moscú. Además del Diez estarán Laurent Blanc (Francia), Gordon Banks (Inglaterra), Cafú (Brasil), Fabio Cannavaro (Italia), Diego Forlán (Uruguay) y Carles Puyol (España) serán los representantes de las selecciones campeonas del mundo y el octavo será el ruso Nikita Simonyan. Mientras, el ex goleador alemán Miroslav Klose (Alemania) será el encargado de subir la Copa del Mundo al escenario como último campeón. El conductor de la fiesta será el ex atacante inglés que sufrió a Maradona, Gary Lineker.

Forlán es el único de los jugadores que no levantó una copa pero sí representa al primer campeón y al que logró el histórico Maracanazo en el primer Mundial de la posguerra.

