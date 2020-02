Diego Maradona viene con la mano cambiada en Gimasia

Maradona descubrió ayer en el bosque platense que es bien terrenal. Dios no debe estar de su lado. Sino no se explica cómo a su Gimnasia se le escapó un triunfo clave en su lucha por la permanencia, ante un rival directo en el promedio. A falta de 7 minutos tuvo un penal con el que hubiera asegurado el triunfo que edificó de entrada, pero no sólo lo falló sino que en la siguiente jugada Patronato se lo igualó. De no creer. Debe haber celebrado Diego Osella en Florencio Varela, que con el punto logrado los mantuvo a ambos en el mismo lugar de la tabla tan temida.

Parecía una jornada a pedir de Diego, que el sábado próximo visitará a Gimnasia en el Gigante. A los 4 minutos nomás, el refuerzo Goltz se elevó bárbaro en el área y estampó el 1 a 0 de cabeza. Con esos 3 puntos hubiera abandonado por primera vez el último lugar en los promedios, superando a Patronato.

La esperanza tripera se consolidó en un desarrollo anodino, de absoluto control de la victoria parcial y que tuvo su punto cúlmine a los 38’ del complemento. Pitana sancionó bien penal y Lucas Barrios, el otro refuerzo, se paró frente a la pelota para entrar en el corazón del bosque. Y no solo no lo hizo con su remate en el palo, sino que en la siguiente jugada toda la defensa durmió y Gabriel Avalos remató solo en el área chica para dejar mudo a todo Gimnasia.

El empate les vino bien a todos los que luchan en los promedios, ya que los mantiene hundidos a los dos. Colón, sin hacer nada de otro mundo, se trajo entonces un gran punto de la cancha de Defensa para mantenerlos a raya.