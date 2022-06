Diego Maradona Junior viajó por primera vez a la Argentina desde la muerte de su padre

Es que otra de las razones que lo trae a la Argentina es el hecho de que su hija menor India, nacida en 2019, no había podido conocer a la tierra de su abuelo. Por eso, junto a su esposa Nunzia Peninno y su hijo mayor, Diego Matías, cruzaron el océano.

Este punto despertó la curiosidad de Alejandro Castelo, cronista del programa que conduce Ángel de Brito. “¿Cuestiones judiciales? ¿Juntarte con tus hermanas? preguntó el movilero. “Hay que hacer un montón de cosas, así que decirte una u otra te miento. No es solo por el lado que dijiste vos, tengo el tramite de mi pasaporte argentino, tengo muchas cosas que hacer acá”, respondió Diego, sin dar mayores precisiones.

Consultado sobre algunas cuestiones vinculadas a la muerte de su padre, y luego de escuchar el apellido de (Matías) Morla, fue terminante. “Se dijeron un montón de mentiras Hay que dejar que la justicia haga su curso”, y no quiso explayarse al respecto. “Estamos acá y terminamos mañana de decirte las cosas que no me gustaron”, señaló dando a entender que la lista era extensa. “Mentiras generales, no de parte de nadie. Me molesta cuando inventan, cuando hay algo verdadero yo no hablo, pero cuando inventan las cosas me molesta. No voy a aclarar porque no tengo ninguna razón para hacerlo. Pero algunas cosas me molestaron, afirmó.

“¿Estás hablando de tu propia familia? ¿De tus hermanas?”, preguntó Castelo. “No, absolutamente”, respondió Junior. “Con Jana bien, estuvo hace poco con vos”, apuntó el periodista, y Junior no dejó dudas: “Bien con todos. Yo no tengo ningún problema con nadie”.