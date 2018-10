Diego Lagos: "No tengo dudas de que Central es el favorito"

Estuvo poco tiempo residiendo en Arroyito. Pero fue suficiente para ser protagonista del clásico que abrochó el equipo canalla en el Gigante ante el por entonces flamante campeón nacional por 2 a 1. Atrás quedó aquel 20 de octubre de 2013 donde Diego Lagos fue uno de los baluartes de la casa auriazul ante la Lepra. "Ese triunfo fue uno de los momentos y alegría más importantes que me tocó vivir en mi carrera. Todavía recuerdo ese partido", deslizó el zurdo volante con cierta nostalgia mientras entrena en Lanús por su cuenta porque está sin club. "Espero que ganemos", dijo sobre derby que se viene en cancha de Arsenal por la Copa Argentina. "No dudo de que los jugadores llegarán preparados para conseguir la victoria", acotó en diálogo con Ovación.

¿Cómo llevás la espera del clásico que se viene por la Copa?

Estoy al tanto de lo que va pasando en el club, pero a la vez viviré este partido con más tranquilidad por así decirlo porque estoy viviendo en Buenos Aires. La verdad es que estaba con muchas expectativas. Esperaba que si no se jugaba en Rosario vinieran a Lanús. Tenía muchas ganas de ir a la cancha, pero lamentablemente se decidió que se juegue en el estadio de Arsenal y encima a puertas cerradas. Está claro que nos quedamos todos con las ganas de presenciar este partido.

¿Cómo tomaste que se termine jugando así?

No fue algo lindo porque es un partido muy importante. Ni hablar para Rosario. El clásico rosarino genera muchas cosas. Durante la semana previa se habla mucho. Es especial de verdad. Más en esta instancia, donde se jugará por la Copa. Hubiese sido muy lindo jugar con las dos hinchadas. Pero bueno, el día del mañana si avanzamos como sociedad disfrutaremos del clásico con gente de los dos clubes en las tribunas.

¿Considerás que para el jugador hubiera sido más atractivo?

Si, eso es seguro. Ahora no será lo mismo. Siempre es hermoso jugar un partido de estas características con la cancha llena. Me acuerdo que lo viví cuando ganamos el clásico en nuestro estadio. Fue algo espectacular ese día. Había otra energía por todo que se había generado. Las emociones estaban a flor de piel. En cambio, al jugarse con las tribunas vacías es como que le saca además la emoción al partido.

¿Cómo seguís a Central?

Por la televisión o por comentarios que escucho. Es que la mayoría del grupo que había en ese momento se desarmó. Pero siempre intento saber de Central porque es un club que me dejó muchas cosas hermosas. Además, el hincha es muy especial.

¿El clásico que jugaste fuiste figura, lo valorás más ahora?

Ese día la figura fue el equipo. Todos dejamos la vida en la cancha y conseguimos una victoria muy valiosa ante el reciente campeón y equipo que venía de florearse la fecha pasada. Ellos tenían todo para llevarse el título de nuevo, pero nosotros hicimos un gran trabajo. Por ahí en aquel momento no me daba cuenta de lo que había generado pero está claro que con el paso del tiempo fue más que una victoria. Significó una de las alegrías más grandes que tuve en mi carrera.

¿Pensar que ustedes venían del ascenso?

Claro. Pasamos un momento duro en su momento, pero logramos ascender en Jujuy. Luego ganamos el clásico y redondeamos una buena temporada de la mano de Miguel (Russo).

¿Ahí te diste cuenta también lo que significa ganar un clásico para el rosarino?

Sí, sin dudas. Pero no sólo por el triunfo sino también por todo lo que va generando en la previa. Recuerdo que la semana antes de jugar intentaba guardarme, no salir de casa, pero era imposible. La gente sólo me pedía que ganemos. Lógico que una vez que logramos el triunfo todo fue más fácil. El después de ese derby fue maravilloso. Todo era color de rosa. La gente de Central estaba muy feliz.

¿Cómo imaginás que se dará este derby teniendo en cuenta el flojo presente en general de los dos?

Es cierto que los dos no están tan bien en la Superliga, pero no dejará de ser un clásico. Se jugará con mucho amor y corazón. Será muy físico. Más allá de eso, le pongo unas fichitas al Pachi (Carrizo) para que ese día se inspire y marque la diferencia.

¿Pensás que Pachi estará por encima de Ortigoza, quien es el cerebro del equipo?

Son dos grandes jugadores. Cada uno tiene sus particularidades, pero Pachi es desequilibrante y puede cambiar el rumbo del partido en una sola jugada.

¿Es una desventaja para Central que no juegue Ruben?

Lo que pasa es que Marco es un gran jugador y representa mucho para el club. Que no esté no será bueno, pero a la vez veo que hay otros grandes delanteros que pueden hacer un gran papel igual.

¿Cuál de los dos tiene la obligación de ganar, Central porque viene mejor en los clásicos o Newell's que necesita cortar esa racha?

Si hay que poner un favorito no dudo de que es Central. A la vez no veo un claro favorito por el presente que tienen. Mientras que a la hora de hablar de presión, ahí no dudo que la tiene Newell's.

¿Cómo definirías a Central para este desafío?

Tiene ante todo un gran entrenador. El Patón Edgardo Bauza sabe jugar este tipo de partidos. No dudo de que los jugadores llegarán muy bien preparados para conseguir la victoria en cancha de Arsenal el jueves a la tarde (mañana).

¿Qué mensaje le dejarías al hinchas?

Que pese a todo trate de disfrutar de este partido porque es algo que no se da todos los días. También aprovecho para agradecerle por el afecto que me demostró durante la etapa que estuve en el club. Sinceramente pasé muy lindo momentos en esa gran institución. Ojalá que gane el clásico.

¿Cómo vas a seguir el partido?

Lo miraré por televisión en casa junto a la familia. El jueves no volará una mosca a esa hora. Espero que ganemos. Haremos mucha fuerza para que Central pueda salir triunfal. Ese es el mayor deseo que tengo en estos momentos.