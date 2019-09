Diego es tripero y estalló la revolución

Ya es oficial. Diego Armando Maradona es el DT de Gimnasia y el mundo se revolucionó. Explotó. No sólo media La Plata se vio convulsionada con un rumor que con el paso de los días se transformó en noticia hasta concretarse el arribo de Diego al lobo. El cometido, el enorme desafío, será tratar de empezar a sumar puntos para aumentar el promedio. Y ya no será lo mismo el Gimnasia de antes a este con el Diez sentado en el banco de suplentes. Atento Central y Newell’s, los dos de la ciudad que también están dentro de la misión de salvataje. Este lobo inofensivo futbolísticamente no podrá modificar demasiado su juego, pero el golpe de efecto anímico es tremendo y podría motivar hasta al más débil. Tampoco podrá ser llevado por delante o con arbitrajes complejos, porque los ojos del mundo estarán centrados en cada encuentro que dispute. A tal punto de ebullición llegó el efecto maradoniano que hasta una cadena internacional pretende comprar los derechos de los entrenamientos que realice el tripero.

Un dato saliente: Diego se presentará con su equipo en el Coloso Marcelo Bielsa el martes 29 de octubre, por la 11ª fecha de la Superliga. No será un momento más, sino de mucha emotividad por el sentimiento que tiene por la Lepra y por la que en decenas de oportunidades se ha manifestado y hasta mencionó sus ganas de dirigir al primer equipo. La relación es tan importante que hasta una tribuna lleva su nombre. Y como si fuera poco, llegará a Rosario un día antes de su cumpleaños número 59.

Maradona firmará un contrato hasta el final de la presente Superliga: los últimos detalles quedaron definidos en la reunión que mantuvieron Matías Morla, apoderado del DT, y Gabriel Pellegrino, presidente del tripero. Así, vuelve a dirigir en el fútbol argentino luego de nueve años: su último trabajo en el país había sido en la selección, cuya vinculación finalizó tras el Mundial de Sudáfrica 2010. El domingo será presentado oficialmente con una práctica abierta en el bosque y, sin dudas, ante una multitud de medios nacionales e internacionales.

En el medio de las negociaciones hubo muchas cosas, pero la mayoría casi siempre con viento a favor. Las señales eran importantes, a tal punto que en la ciudad platense se inició una locura donde los hinchas intentan asociarse con el fin de no perderse la presencia del Diez. Morla el miércoles había dicho que existía un “93%” de acuerdo y el presidente tripero fue por algo más y dijo “está en un 99%”. Y ayer se avanzó con lo contractual y las conversaciones se centraron en el régimen especial que tendrá y quiénes integrarán el cuerpo técnico. Diego afronta una rehabilitación por la operación a la que se sometió el pasado 24 de julio en la rodilla derecha (le colocaron una prótesis), por lo tanto no podrá asistir todos los días a los entrenamientos. La cláusula fue incluida en el contrato. Además, la CD platense le proporcionará una casa para que tenga dónde descansar en La Plata y no se vea obligado a trasladarse todos los días desde Nordelta.

Lo que también se definió es que Sebastián Méndez lo acompañará en esta misión y, de esta manera, quedó de lado el deseo de sumar a Gabriel Batistuta, quien tiene que operarse. El Gallego estuvo como DT en San Lorenzo, Banfield, Belgrano, Palestino (Chile) y Godoy Cruz, donde encabezó su mejor campaña peleando el título en 2016.

El resto del cuerpo técnico resta por definirse, aunque hay nombres que se perfilan para estar junto a Diego. El preparador físico podría ser Julio Calares y también Adrián González, el ex lateral del ciclón y Banfield. Su sobrino, Daniel López Maradona (ex enlace de Argentinos, quien lo acompañó en Dorados de Sinaloa), luce como otra fija. Habrá que ver si finalmente el lobo le anexa un hombre con pasado en el club al equipo: Carlos Fernando Navarro Montoya y Jorge San Esteban (actualmente entrenador de la octava división), los aspirantes a ese espacio.

Maradona transitó tres etapas como técnico en Argentina. La primera en Deportivo Mandiyú (Corrientes), en 1994 y con Carlos Fren como ayudante de campo. Dirigió 12 partidos: su equipo ganó uno, empató seis y perdió cinco. En Racing, la experiencia tampoco resultó positiva desde lo numérico: dos alegrías, seis pardas y tres tropiezos. Pero ya en la selección el panorama se modificó: alcanzó el 75% de los puntos disputados y llevó a la Argentina al Mundial de Sudáfrica, donde quedó eliminada en cuartos de final frente a Alemania.

“Es el desafío más grande de mi carrera”, disparó el Diez en la charla que mantuvo con Pellegrino teniendo en cuenta la situación caótica en la que se encuentra el tripero y que derivó en la salida del DT Ortiz después de que sumara sólo un punto en cinco fechas. Actualmente está en la última posición de la tabla de promedios (tres equipos perderán la categoría en marzo).

Gimnasia necesitaba magia para modificar su presente aciago. Apareció Diego de un día para el otro, se armó una ola incontenible y lo que parecía una broma se transformó en realidad. Porque el Diez dijo “sí” ante tamaño desafío y la bomba anímica sacudió al club, al fútbol argentino y al fútbol mundial. Porque Maradona es también sinónimo de negocio y ahora la entidad tripera elevará su marketing a la enésima potencia y aparecieron grandes empresas para estar acompañando a la entidad (sobre todo a Maradona). Y a la Superliga, con un torneo que hasta ahora no emocionaba tanto, le da un tinte de mayor importancia.