Diego dijo que Riquelme "se vendió al mejor postor"

Diego Maradona apuntó ayer contra Juan Román Riquelme y lo acusó de “venderse” y “cambiar las convicciones” tras su anuncio de acompañar a Jorge Ameal y enfrentar al oficialismo en las elecciones de Boca, que se realizarán el 8 de diciembre: “Hoy (por ayer) vi la conferencia de Daniel Angelici y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones”, escribió Diego en su cuenta de Instagram.

Maradona, amigo del actual presidente oficialista Daniel Angelici, salió al cruce contra el ídolo xeneize, en el marco de una campaña electoral que se endurece día a día. El oficialismo, que conduce Boca desde 1995 cuando Mauricio Macri ganó los comicios en diciembre de ese año, impulsa la fórmula Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi como candidatos a presidente y vice, respectivamente. Por su lado, Riquelme, es candidato en la lista que encabeza Ameal y en caso de ganar será designado vicepresidente segundo.

Munición gruesa de Angelici

El presidente de Boca, Daniel Angelici, también cargó duro contra Riquelme: “Quizás hay cosas que ni yo ni ustedes se animen a decir de un ídolo como él, pero vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo su ídolo. No me sorprendió lo que hizo Riquelme. Es un ídolo del club y dejémoslo, que la gente lo siga teniendo como hincha”. En cuanto a las declaraciones del otro candidato, José Beraldi, quien en un comunicado mencionó que Román había pedido algunas cosas inaceptables, afirmó: “No me corresponde a mí interpretar lo que dijo. Aunque yo y muchos de los que están acá sabemos de qué se trata. Tengo una manera frontal y lo conozco a Riquelme, lo primero que teníamos que hacer era el integrarse, conocer al candidato del oficialismo, al socio. No servía incorporarlo para ganar una elección y a la semana estar peleados. El habló de integrarse si había unidad y no la hubo. Cené una vez con él y después tuve seis o siete reuniones donde él no estaba y sí su hermano y su representante. Al no haber unidad el ídolo se quedaba en casa y después cualquiera que ganaba se ponía a su disposición. Pero prefirió ir con Ameal, a quien conoce bien, porque cuando fue presidente y él jugador le daba todo lo que quería. A Román lo conocí siendo tesorero del club y tuvimos muchos idas y vueltas. Tiene su forma de ser, que la respeto pero no la comparto”.