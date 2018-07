NA

Diego Maradona llegó ayer a Brest, al oeste de Bielorrusia, donde fue nombrado presidente del club local Dinamo y señaló que quería conocer al jefe de Estado bielorruso, Aleksandr Lukashenko.



"Me acuerdo muy bien de Fidel Castro, (Hugo) Chávez, (Muamar) Gadafi, también conozco a (Vladimir) Putin y hoy quiero hacerme una fotografía con Lukashenko. Espero que después de eso sea nuestro hincha", declaró en conferencia de prensa. Asegurando que su proyecto era "muy serio", Maradona dijo que esperaba que su presencia en Dinamo Brest, un club de primera, sea "útil para el fútbol bielorruso" y le permita "mejorar día a día".



"Vamos a intentar armar un equipo que luche en los primeros lugares" del campeonato, prosiguió el campeón mundial en México 1986. Diego asistió anoche a su primer partido como presidente del Dinamo Brest, club con el que firmó un contrato por tres años. El equipo, que está actualmente en el sexto lugar del torneo bielorruso cuando se lleva disputada la mitad del certamen, recibió a Chaktior Soligorsk (cuarto de la clasificación) y no todo salió redondo, ya que perdió por 3 a 1.



El Diez parece dispuesto a implicarse a fondo en Bielorrusia asegurando que no le temía al invierno del país. "Cuando era pequeño, no tenía zapatillas, iba descalzo, es por eso que no le temo a la nieve. Puedo vivir sin ningún problema en Bielorrusia", afirmó el Diez. En Brest, el ex jugador supervisará "el desarrollo estratégico" del club comprado por nuevos propietarios.

