Diego Abal dirigirá su cuarto clásico

Diego Hernán Abal será el encargado de impartir justicia en el clásico número 267 de la historia, el próximo domingo 10 de febrero, a partir de las 17.10 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Este juez ya dirigió tres veces un partido entre Newell's y Rosario Central y nunca hubo un ganador ya que los tres partidos terminaron empatados.

El primero que dirigió fue el 22 de noviembre de 2009, en el Parque, por la fecha 15 del Apertura de ese año y terminó 2 a 2.

Lo ganaba Central 2 a 0 con goles de Gervasio Nuñez, de cabeza, y Diego Chitzoff. Lo empató Newell's con gritos de Joaquín Boghossian y Jorge Achucarro. Ariel Cuffaro Russo fue el entrenador canalla mientras que Roberto Sensini estaba en el banco leproso.

clasico 2009

Ese día Ovación calificó a Abal con 8, porque "estuvo a la altura de las circunstancias y no tuvo un puntaje más alto ya que no hubo jugadas polémicas determinantes, sacó a tiempo amarillas, y no dejó que los guapos le recorten la autoridad".

Un año después le tocó dirigir el último clásico antes que los canallas desciendan a la B Nacional. Fue el 18 de abril en Arroyito, en el marco de la fecha 15 del Clausura 2010. Finalizó 1 a 1. Diego Braghieri abrió la cuenta para el conjunto de Leonardo Madelón mientras que Rolando Schiavi, de penal, igualó para los de Sensini.

clasico 2010

El árbitro recibió un 6 por parte de Ovación a partir de que "tuvo la virtud de estar siempre pegado a las jugadas y llevar las acciones a rienda corta, acertó en la falta del penal de Valentini a Cristian Nuñez, y mostró mano firme en las cuatro expulsiones (Paglialunga y Valentini en Central, y Cristian Nuñez y Bernardi en Newell's)".

Y el último data del 13 de setiembre de 2015, cuando los equipos orientados tácticamente por Lucas Bernardi y Eduardo Coudet igualaron 0 a 0 en el Gigante. Abal fue calificado con un 4 debido a que "permitió varios tumultos e incluso pareció faltarle carácter para resolver la situación como debía, que era con la expulsión de Javier Pinola y Hernán Bernardello. El jugador canalla lo tomó del cuello, el leproso devolvió una cachetada y luego vino el cabezazo del primero en el rostro del volante".

clasico 2015

En lo que va de esta Superliga, Abal dirigió un partido a cada uno. Al equipo de Bauza en la 1ª fecha cuando le ganó 1 a 0 a Banfield en Arroyito con gol de Caruzzo, mientras que con Newell's estuvo en la 5ª fecha, contra Belgrano, en Córdoba, partido que finalizó 0 a 0.

En total a Newell's lo dirigió 28 veces, con 10 triunfos leprosos, 11 empates y 7 caídas. Expulsó 5 futbolistas rojinegros y 6 de los rivales. Sancionó 4 penales para la lepra y 4 en contra. En el Coloso, nunca perdió con Abal en torneos de AFA (ganó 6 partidos y empató 4). Su única derrota de local con este juez fue en la Copa Libertadores 2013, ante Vélez, por 1 a 0, con gol de Allione.

Mientras que con Central, Abal estuvo en 29 partidos, con 10 triunfos para los canallas, 10 empates y 9 caídas. Le mostró la roja a 9 futbolistas canallas y a 9 de los rivales. Le otorgó 4 penales a favor y 2 en contra. Vale destacar que como visitante, Central nunca ganó con este árbitro en 12 partidos (5 empates y 7 derrotas).