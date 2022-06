Días, horarios y canales: los detalles de la agenda deportiva de este fin de semana

SABADO 18/6

Fútbol

Liga argentina

18 Arsenal vs Talleres / TNT SPORTS

20:30 Sarmiento vs Patronato / ESPN Premium - TV PUBLICA

Torneo de reserva

10 River vs Unión / ESPN PREMIUM

Primera Nacional

14:10 All Boys vs Nueva Chicago / TYC SPORTS

15:30 Almirante Brown vs Deportivo Morón / DIRECTV SPORTS

18:10 Chaco For Ever vs Independiente Rivadavia / TYC SPORTS

20:10 Chacarita vs San Martín de Tucumán / TYC SPORTS

Primera B

12:05 UAI Urquiza vs Los Andes / TYC SPORTS

Primera C

15:30 Deportivo Español vs Midland / DIRECTV SPORTS +

Automovilismo

Fórmula 1 - GP Canadá

14 Práctica / FOX SPORTS

17 Clasificación / FOX SPORTS

TN - Neuquén

15 Competencia / DEPORTV

Motociclismo

MotoGP - Alemania

9 Clasificación / ESPN 2

Boxeo

22 Jermal Charlo vs Fabio Turchi / ESPN 2

22.30 Artur Beterbiev vs Joe Smith Jr. / ESPN

23 Tamara Demarco vs Celeste Alaníz / TYC SPORTS

UFC

Austin Texas

17 Preliminares / FOX SPORTS 2

20 Calvin Kattar vs Josh Emett / FOX SPORTS 2

Hockey

Pro Ligue femenino

9 India vs Argentina / ESPN

Copa Stanley - final

21 Colorado Avalanche vs Tampa Bay / ESPN3

Rugby

Liga inglesa - final

11 Leicester vs Saracens / ESPN 3

Top 14 Francia

16 Montpellier vs Bordeaux / ESPN Extra

Handball

Copa Tres Naciones

19 Argentina vs Uruguay / DEPORTV

Golf

Abierto de Estados Unidos

13 Día 3 / ESPN 2

Tenis

Challenger Corrientes

10 Partido 1 / DEPORTV

12 Partido 2 / DEPORTV

Atletismo

16 Diamond league / TYC SPORTS

DOMINGO 19/6

Fútbol

Liga argentina

13 Tigre vs Banfield / ESPN Premium

15:30 Lanús vs Colón / TNT SPORTS

15:30 Huracán vs Atlético Tucumán / ESPN Premium

18 Unión vs River / ESPN Premium

21:30 Barracas Central vs Boca / TNT SPORTS

Primera Nacional

13:45 San Telmo vs Quilmes / TYC SPORTS

15:50 Belgrano vs Estudiantes de Río Cuarto / TYC SPORTS

Torneo de reserva

10 Estudiantes vs Independiente / ESPN Premium

Liga Brasileña

16 Atlético Mineiro vs Flamengo / ESPN 3

Liga estadounidense

16 Atlanta United vs Inter Miami / ESPN EXTRA

Automovilismo

Fórmula 1 - GP Canadá

15 carrera / FOX SPORTS

Motociclismo

MotoGP - Alemania

6 Carrera / ESPN 2

Hockey

Pro Ligue femenino

9 India vs Argentina / ESPN

Tenis

ATP 500 - Queens

9:30 Final / ESPN 3

ATP 500 - Halle

10 Final / ESPN Extra

Golf

Abierto de Estados Unidos

12 Ronda final / ESPN 2

Básquetbol

Liga española - final

13 Real Madrid vs Barcelona / DEPORTV

LUNES 20/6

Fútbol

Liga argentina

16:30 Godoy Cruz vs Defensa y Justicia / TNT SPORTS

19 Gimnasia vs Racing / ESPN Premium

19 Vélez vs Rosario Central / TNT SPORTS

21:30 Independiente vs Estudiantes / TNT SPORTS

21:30 Newell's vs Argentinos / ESPN Premium

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Primera Nacional

15 Brown de Adrogué vs Defensores de Belgrano / TYC SPORTS

Torneo de reserva

9 Racing vs Gimnasia / ESPN Premium