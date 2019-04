Día no apto para cardíacos en la definición de los descensos

Cuatro equipos se juegan la permanencia esta tarde. Patronato (hoy está zafando), San Martín (SJ), Tigre y Belgrano tienen una jornada de alto voltaje a partir de las 15.15, porque algunos tienen más chances que otros de evitar el descenso. Aunque nada está dicho y cualquier cosa puede suceder en el mundo del fútbol. Los cuatro equipos se presentarán a la misma hora con el fin de que no haya ventajas, pero es el rojinegro de Paraná el que tiene las mayores posibilidades ya que depende de sí mismo.

Patronato se salvará si vence a Argentinos; si empata pero no ganan San Martín y Tigre, o si pierde pero no ganan ninguno de los otros tres rivales directos. En tanto, Tigre jugará hoy su última chance de permanecer en primera cuando visite a River. El de Victoria está obligado a ganar en Núñez y esperar el resultado en Paraná, ya que una victoria del local lo condenará sin importar el desenlace ante River.

Si el Matador gana y Patronato iguala deberá jugarse un desempate, al que podría sumarse San Martín (SJ) —tiene los mismos puntos que Tigre— si vence a Talleres. El equipo de Gorosito quedará salvado si se impone en el Monumental y, además, se combinan la derrota de Patronato y el empate o la caída de los sanjuaninos.

San Martín necesita ganar sí o sí. Para no descender directamente tiene que vencer, perder Patronato ante Argentinos y Tigre no superar a River. Ganando el sanjuanino, empatando Patronato y no ganando Tigre, los verdinegros deberán protagonizar un desempate ante los entrerrianos. Pero, si empata Patronato y ganan San Martín y Tigre, el último descendido deberá definirse en un triangular entre sanjuaninos, entrerrianos y tigrenses.

Belgrano es el más comprometido de los que luchan por no bajar a la B Nacional, categoría a la que descendió hace dos fines de semana San Martín (T). Los de Osella no pueden salvarse este fin de semana. La única chance que tienen es forzar un desempate, aunque primero deben ganarle a Godoy Cruz y —además— deberán esperar que Patronato no sume ningún punto, que Tigre no supere a River y que San Martín no le gane a Talleres.

Es decir que si se dan esa serie de resultados, la única chance que le quedaría al pirata es jugar un desempate ante Patronato, siendo el entrerriano el único que depende de sí mismo, ya que con ganarle a Argentinos se asegurará la permanencia. Está casi sentenciado.

Racing celebra el título

Racing, flamante campeón, festejará el título hoy cuando reciba a Defensa y Justicia, que se ubica segundo tras una increíble campaña. El Cilindro de Avellaneda será el escenario de una inolvidable fiesta, donde los jugadores del Halcón —de acuerdo a lo informado— le harán el clásico (en Europa) pasillo para recibir en el terreno de juego a los campeones.

En la previa del partido habrá varios DJ's que se comunicarán con los hinchas y harán entonar las canciones que usualmente suenan en el Cilindro. Tras el mismo se realizará la ceremonia de premiación, en la que es improbable la presencia de Ricardo Centurión, quien en febrero pasado fue separado a causa de inconducta por el DT Eduardo Coudet.

Luego de la entrega de la copa y de las medallas al plantel cantará en vivo El Pepo, reconocido hincha de la Academia, y la jornada culminará con un importante show de fuegos artificiales preparados para la ocasión.

Racing logró el pasado domingo con plena justicia el título de campeón con una fecha de antelación tras una dura porfía con este sorprendente Defensa y Justicia, que en base a buen fútbol lo mantuvo en vilo hasta el final, sin la certeza de poder dar la vuelta olímpica.

Pero Racing fue más que el resto en esta segunda edición de la Superliga, ganando más que todos, convirtiendo más goles y sufriendo menos, con apenas dos reveses, la misma cantidad que Defensa, y con jugadores que han mostrado un elevado nivel.