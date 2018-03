Día del Padre: saludo de Antonella a Leo

Leo Messi está viviendo un gran presente en Barcelona, pero atraviesa un momento aún mejor en su vida personal. Luego del nacimiento de su tercer hijo, Ciro, todo es color de rosa y en la familia Messi no dudan en hacer pública esta felicidad. Antonella Rocuzzo, esposa de Leo Messi, quiso felicitar a su marido por el Día del Padre en España y publicó una linda imagen del crack rosarino junto a los tres hijos del matrimonio: Thiago, Mateo y Ciro. Junto a la foto, escribió un tierno mensaje agradeciendo su labor como padre. "Feliz día Papi. Te amamos tanto!!! Gracias por ser el mejor papá del mundo", publicó Antonella en su cuenta de Instagram, junto con la foto de Messi y sus tres hijos. Tras celebrar el Día del Padre junto a su familia, Leo viajará hoy a Manchester, donde el seleccionado argentino ya está concentrado para disputar un partido amistoso contra Italia, el 23 de marzo, y luego se trasladará a Madrid para medirse con España, el 27. En otro orden, en una entrevista en el canal América, Leo contó cómo fue su llegada a Europa: "Venir a Barcelona no me costó mucho. Me adapté rápido pero mi familia no. Mis hermanos querían volver a Argentina y lo hicieron al tiempo. Mi hermana era chiquita y le costó mucho adaptarse al colegio y mi papá y mi mamá tomaron la decisión de volver. Nos quedamos solos con mi papá y me preguntó, «¿Qué hacemos? Vos decidís». Yo le dije que me quería quedar", detalló el capitán de la selección.