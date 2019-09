Día clave para saber si suma otro delantero

La dirigencia de Central definirá hoy si suma o no a otro delantero luego de la necesitada venta de Maxi Lovera al fútbol griego. Puertas hacia adentro del club le afirmaron a Ovación que el entrenador Diego Cocca les solicitó un punta. También confiaron desde la sede de calle Mitre al 800 que es muy complejo incorporar un apellido de nombre por la compleja situación financiera que atraviesa la institución. Aunque a la vez dejaron entrever que "existe una chance de que llegue alguien mediante el empresario Christian Bragarnik". Por lo tanto, es una jornada crucial para saber si realmente vendrá algún atacante proveniente del exterior, ya que es la única vía por la cual podría insertarse al canalla.

"Por ahora no hay nada", fue la escueta respuesta que brindó un alto directivo canalla anoche ante la consulta sobre si podrían sumar un jugador más antes de que cerrara el libro de pases, que es hoy. "De nuestra parte no, pero si Bragarnik acerca un jugador a préstamo y comprendiendo la realidad del club, ahí sí podríamos sumar uno. Es más, sería la única manera. Además, en este mercado se sumaron siete refuerzos. No es que no llegó ninguno", acotó con claridad a modo de cierre otra fuente auriazul.