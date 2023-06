Di María y Lo Celso, las otras patas rosarinas de la selección

Fideo fue titular y no mostró el desequilibrio de siempre, pero sí algunos pases profundos y precisos. Fue reemplazado por otro excanalla: Gio Lo Celso

Si hay un sello que ya tiene esta selección campeona del mundo es la pata rosarina que tiene a Lionel Messi como abanderado y a Ángel Di María y Giovani Lo Celso como escoltas. Angelito fue titular en la victoria frente a Australia y esta vez no sobresalió como en otras ocasiones, aunque metió un par de intervenciones sutiles. Cuando el excanalla dejó el campo de juego, en su lugar ingresó otro talento parido en Arroyito: Lo Celso .

Scaloni no le cambió el perfil a Di María, pero sí pareció asignarle una función específica, distinta a lo que venía haciendo, justamente por ese armado particular del equipo. Lo cierto es que Angelito estuvo desde el arranque y lo hizo volcado sobre el sector derecho, no como un extremo definido, sino con mayores responsabilidades a la hora del retroceso y la marca.