Di María se reunió con Scaloni: "Le dije que quería volver a la selección"

Ángel Di María afirmó que habló con el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, y que le aseguró que quería volver a vestir la camiseta albiceleste. "Él sabe que estoy disponible", sentenció el jugador de PSG.

Fideo Di María dijo en diálogo con Fox Sports que le manifestó a Scaloni que quiere estar en la selección. "Hablé con él y le dije que quería volver, si él seguía o si se iba, quería que deje abierta mi vuelta a la Selección. Intento hacer lo mejor para poder estar ahí, jamás le voy a decir que no a esa camiseta que es tan grande para un jugador", aseveró.

También opinó sobre el seleccionador que "es joven, está cerca de los jugadores. Nos conoce, sabe quiénes somos los que podemos tirar para adelante, los que quieren estar y los que no, sabe todo eso".

"No sé lo que va a pasar, pienso en lo mejor para la selección. Viene una Copa América rápido, deseo poder estar en esos partidos y después en la Copa América, trato de hacer lo mejor para poder estar ahí", manifestó en un entrevista el exRosario Central.

El delantero de Paris Saint-Germain dijo que siente que se encuentra en su "mejor momento" y que su objetivo es seguir trabajando para vestir la camiseta azul y blanca. "Tengo 30 años, me siento en mi mejor momento e intento hacer lo mejor en mi club para poder estar ahí. Él sabe que estoy disponible. Si no, seguiré trabajando hasta el día que me toque volver a estar", concluyó.