Di María se quejó porque no lo convocaron a la selección

El medicampista rosarino Ángel Di María se quejó porque no lo convocaron "ni una vez" al seleccionado argentino a pesar de haber realizado una "excelente temporada" con París Saint Germain, de Francia.

"No hay mucho para decir. Acabo de terminar una excelente temporada y no me llamaron ni una vez", manifestó el exjugador de Central en una nota concedida al diario francés L'Equipe.

Di María aseguró que está "siempre a disposición" del seleccionado de Lionel Scaloni, especialmente para la Copa América, postergada por la pandemia de coronavirus.

"Esta temporada tenía en mente jugar una última Copa América, pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza", agregó el ex Rosario Central.

Di María, de 32 años, dará "lo máximo" para volver al equipo. "Quiero demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si de titular o de suplente, quiero estar allí e intentar ganar algo", señaló el ex Real Madrid de España.

La última convocatoria de Di María al seleccionado argentino ocurrió en la Copa América 2019, celebrada en Brasil. Desde entonces, jugó 37 partidos para Paris Saint Germain con 11 goles y 21 asistencias.

Di María contabiliza 102 partidos para la Argentina, con 20 goles y tres mundiales disputados: 2010, 2014 y 2018.