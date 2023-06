Di María se despidió de Juventus y proyecta su futuro

Ángel Di María comunicó su decisión de terminar su ciclo en Juventus. “He llegado al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de quien lo ha dado todo para que el club siga ganando títulos, pero no ha sido posible. Me voy con el sabor amargo de no haberlo logrado, pero con la felicidad de traer conmigo a muchos amigos de este maravilloso vestuario del que fui parte. Gracias a todos mis compañeros por el cariño que me han mostrado desde el primer día, siempre me he sentido como en casa. Un gran saludo a todos los jugadores de la Juventus por su cariño diario. Un fuerte abrazo. Los llevo en mi corazón”, escribió en su cuenta de Instagram el ex Central.